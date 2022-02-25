NEVÜ Öğretim Üyesi Oğuz'dan Rektör Aktekin'e Veda Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

NEVÜ Öğretim Üyesi Oğuz'dan Rektör Aktekin'e Veda Ziyareti

25.02.2022 12:26
NEVÜ Öğretim Üyesi Oğuz'dan Rektör Aktekin'e Veda Ziyareti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütürken Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne atanan öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini yürütürken Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne atanan öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin'i ziyaret etti.

Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne atanan Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, NEVÜ' de uzun yıllar çeşitli kademelerde görev yaptığını, çalışmalarını daima görev ve hizmet bilinci ile gerçekleştirdiğini ifade ederek NEVÜ'de henüz Ziraat Fakültesi bulunmaması nedeniyle Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne geçiş yaptığını söyledi. NEVÜ' nün her alanda gelişip büyümesinin kendisine de büyük değerler kattığını belirten Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz, bugüne kadar vermiş oldukları desteklerinden dolayı da Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'e teşekkür etti. Üniversitelerin sahip olduğu nitelikli akademik kadrolarıyla ülke ve bölge kalkınmasında söz sahibi ve üst düzey eğitim veren kurumlar olduğuna dikkat çeken Rektör Aktekin, "Ülkemiz genelinde 127 devlet, 73 vakıf üniversitesi ve 4 de vakıf meslek yüksekokulu bulunmakta. Bu üniversitelerimiz sahip oldukları imkanlarla başta ülkemizin belirlediği hedefler doğrultusunda bulundukları bölge ve şehirlerin her alanda kalkınmasında önemli rol üstlenmektedir. Bununla birlikte üniversitelerde görev yapan akademisyenlerimizin edindikleri akademik bilgi ve tecrübe birikimlerini üniversiteler arası geçişlerle paylaşmaları da büyük önem arz etmekte. Biz de üniversite olarak göreve geldiğimiz günden itibaren bölüm ve programlarımızla birlikte akademik kadromuzu çeşitlendirmeye ve güçlendirmeye önem veriyoruz. Son iki yılda üniversitemiz akademik kadrosuna kendi alanlarında birikimli 23'ü profesör ve 21 doçent olmak üzere toplamda 132 öğretim elemanının atamasını gerçekleştirdik" dedi.

Prof. Dr. Halil İbrahim Oğuz'a NEVÜ' de görev yaptığı süre içerisinde gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, yeni görevlerinin hayırlı olması ile birlikte başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi dileklerinde bulundu. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500
İklim krizinden kurtulmanın yolu, sera gazlarının azaltılması İklim krizinden kurtulmanın yolu, sera gazlarının azaltılması Cep telefonu pili ile otomobili kilometrelerce yürütmeyi hedefliyorlar Cep telefonu pili ile otomobili kilometrelerce yürütmeyi hedefliyorlar

Adıyaman Üniversitesi, Öğretim Üyesi, İbrahim Oğuz, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel NEVÜ Öğretim Üyesi Oğuz'dan Rektör Aktekin'e Veda Ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
12:09 Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu!
12:04 Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti
11:59 Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım
11:57 Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor
11:47 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor
11:47 Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı! Her sektörde yatırımı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 12:34:52. #1.13#
SON DAKİKA: NEVÜ Öğretim Üyesi Oğuz'dan Rektör Aktekin'e Veda Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement