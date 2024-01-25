NEVÜ öğretim üyesi TÜBİTAK destekli projeye katıldı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğretim üyesinin araştırmacı olarak katıldığı proje, TÜBİTAK desteği aldı.

NEVÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Naşit İğci'nin araştırmacı olarak katıldığı 'ZooMS ve FTIR Spektroskopisi Yöntemlerinin Equid Kemik Örneklerinde Tür Ayrımı İçin Kullanılabilirliğinin Araştırılması ve Arkeolojik Çalışmalar İçin Optimize Edilmesi' başlıklı projesi, 1002-A Programı çerçevesinde desteklenmeye hak kazandı.

Zooarkeolojik çalışmalara önemli katkılar sağlayacak proje çerçevesinde, arkeolojik kazılarda bulunan at, eşek, katır gibi hayvanlara ait olduğu düşünülen ancak kesin tür teşhisi yapılamayan kemik örneklerinden moleküler tekniklerle tür teşhisini yapmayı sağlayacak yöntemler geliştirilecek. - NEVŞEHİR