ABD'nin New York eyaletinde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri gübreye dönüştürülecek - Son Dakika
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ABD'nin New York eyaletinde hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri gübreye dönüştürülecek

02.01.2023 17:02

ABD'nin New York eyaletinde, cansız bedenlerin gübreye dönüştürülmesine karar verildi. Gömme ve yakmaya karşı çevreye daha duyarlı bir alternatif olduğu düşünülen işlemi hayata geçirecek New York, ABD'de cansız bedenlerin gübreye dönüştürülmesine onay veren altıncı eyalet oldu.

ABD'nin New York eyaletinde, cesetler artık gübreye dönüştürülebilecek. New York Valisi Kathy Hochul tarafından geçtiğimiz Cumartesi onaylanan karara göre, "insan gübreleme" adı kapsamında cansız bedenler gübreye dönüşecek.

GÜBRE, HAYATINI KAYBEDEN KİŞİNİN YAKINLARINA VERİLECEK

Gömme ve yakmaya karşı çevreye daha duyarlı bir alternatif olduğu düşünülen işlemde, ceset yaklaşık bir ay talaş, yonca ve saman gibi özel maddeler ile kapalı bir konteynerde bekletiliyor. Sürecin ardından zararlı bileşenlerin bulaşmasını önlemek için cesede ısı uygulanıyor ve ortaya çıkan toprak, hayatını kaybeden kişinin yakınlarına veriliyor.

5 EYALETTE DAHA İNSAN GÜBRELENİYOR

ABD'nin Washington eyaleti 2019'da, cesetlerin gübreye dönüştürülmesine onay veren ilk eyalet olmuştu. Washington'ın ardından Colorado, Oregon, Vermont ve California eyaletleri de "insan gübreleme" işlemine onay veren eyaletler arasında yer almıştı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
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