\'Hakikatin nefesi\' Neyzen Tevfik, Kartal\'da dualarla anıldı

28.01.2026 16:58  Güncelleme: 17:02
Ünlü ney virtüözü Neyzen Tevfik, vefatının 73. yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende Neyzen Tevfik'in sanatı ve duruşu vurgulandı, katılımcılar karanfiller bıraktı.

Ünlü ney virtüözü, hiciv ustası ve düşünce insanı Neyzen Tevfik (Tevfik Kolaylı), vefatının 73. yıl dönümünde Kartal Belediyesi tarafından kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kartal Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma programına belediye yöneticileri, birim müdürleri ve Neyzen Tevfik'in sevenleri katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen törende konuşan Başkanvekili Olcay Özgön, Neyzen Tevfik'in yalnızca bir sanatçı değil; duruşu, sözü ve hicviyle Anadolu'nun vicdanı olduğunu vurguladı. Özgön konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada yalnızca bir sanatçıyı anmak için değil; eğilmez bir başın, susmayan bir nefesin ve hakikat uğruna adanmış bir ömrün önünde saygıyla durmak için toplandık. Neyzen Tevfik, neyinin her nefesinde 'hiç'liği anlatırken, şiirleriyle adaletsizliğin ve yozlaşmanın karşısında dimdik durmuştur. O; saraya, makama ve sahte dindarlığa boyun eğmemiş, özgürlüğü mülke; hakikati rütbeye tercih etmiştir. Bugün hala yankılanan hicivleri, toplum için güçlü bir uyanış çağrısıdır. Kartal Belediyesi olarak, onun mirasını yalnızca bir hatıra değil; bir duruş ve hayat felsefesi olarak yaşatmaya kararlıyız. Neyzen Tevfik'in nefesi hala aramızda; haksızlığın karşısında, mazlumun yanında ve özgürlüğün tam merkezindedir."

Anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla devam etti. Törenin sonunda Başkanvekili Olcay Özgön ve katılımcılar, Neyzen Tevfik'in kabrine karanfiller bırakarak saygılarını sundu. Program, Kartal Belediyesi tarafından gelenekselleşen lokum ikramı ile sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

