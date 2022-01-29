Neyzen Tevfik, Bodrum'da anıldı - Son Dakika

Şair ve ney ustası Neyzen Tevfik (Kolaylı) ölümünün 69. yıl dönümü sebebiyle doğum yeri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde anıldı.

Bodrum Belediyesi, şair ve ney ustası Neyzen Tevfik Kolaylı için, adının verildiği Neyzen Tevfik Caddesi üzerindeki heykeli önünde anma programı düzenledi. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen anma programına, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, meclis üyeleri ve sanatseverler katıldı. Klasik kemençe sanatçısı Haluk Karakapıcı, Neyzen Tevfik'in Atatürk ile olan anılarını anlatırken, törende Kültür Bakanlığı devlet sanatçısı Neyzen Yavuz Akalın ve ritim saz sanatçısı Selçuk Yazıcı, Neyzen Tevfik'in bestelerini seslendirdi.

Bodrum'un geçmişinde çok önemli sanat insanlarının yaşadığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sanat insanların ruhlarını inceltir ve insana farklı kapılar açarak dünya görüşünü geliştirir. Biz her zaman sanatla Bodrum'u buluşturacağız. Bodrum'a bu katkıları sunun insanları da unutmayacağız. O insanlardan bir tanesi de sevgili Neyzen Tevfik. Biliyorsunuz bir hiçlik prensibini benimsemiş ve o felsefeyle hayatını sürdürmüştür. Onun için dünya malı, kavgalar, gürültüler yok; onun için sanat, felsefe ve varoluş var" dedi.

Başkan Aras, "Onun Atatürk ile anıları da bizler için çok önemli ve değerli. Neyzen, Atatürk öldüğünde demiştir ki; 'Yaklaşan bir acı önce güneşi korkuttu, ay tutuldu diyemem, gökyüzü matem tuttu' Bu sözleriyle Atamız öldükten sonra ona da böyle bir selam vermiştir. Önümüzdeki süreçte Neyzen'in doğum gününde ya ondan sonraki zamanlarda burada sanatçıların buluşmasını sağlamak hedefimiz. Burada dünyanın her yerinden neyzenlerin buluşmasını ve ney seslerinin Bodrum'un semalarında yankılanmasını sağlamalıyız" diye konuştu. - MUĞLA