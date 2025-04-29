Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi\'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları %30 tamamlandı. Doğalgaz hattının dahil olduğu projede 6 bin metre yol, içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yapıldı. Başkan Özdemir, modern bir üretim ortamı sunacaklarını belirtti.

29.04.2025 11:05  Güncelleme: 11:09
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Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Genel altyapı tamamlama oranının %30'a ulaştığı bölgede, doğalgaz hattı da projeye dahil edildi. Bölgede şimdiye kadar 6 bin metre yol reglaj imalatı, 4 bin 193 metre içme suyu hattı, 4 bin 350 metre kanalizasyon hattı ve 4 bin 695 metre yağmur suyu hattı yapıldı. Ayrıca, 163 bin 940 metreküp kazı imalatı gerçekleştirildi, 163 adet aydınlatma direği temeli ve 6 adet trafo binası temeli atıldı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarının planlı şekilde ilerlediğini belirterek, şunları söyledi; "Niğde 2. OSB'de altyapı projelerimizde önemli mesafe kat ettik. Doğalgaz hattının da projelerimize dahil edilmesiyle sanayicilerimize daha modern ve kapsamlı bir altyapı sunacağız. Şu an itibarıyla çalışmalarımız yüzde 30 seviyesine ulaştı. Altyapısı tamamlanan parseller kısa süre içinde yatırımcılarımızın hizmetine sunularak tahsise açılacak."

Başkan Özdemir, çalışmaların başlangıçta 2024 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini, ancak yaşanan büyük deprem felaketinin etkisiyle ekonomik gelişmelerin süreci bir miktar uzattığını kaydetti. Buna rağmen altyapı yatırımlarının kesintiye uğramadan devam ettiğini vurgulayan Özdemir, "Yaşanan olağanüstü şartlara rağmen yatırım programımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Bölgemiz sanayicilere en kısa sürede modern ve tam donanımlı bir üretim ortamı sunacaktır. Niğde 2. OSB 145 sanayi parselinden oluşuyor ve tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 10.000 kişilik istihdam oluşturacak. Niğde 2. OSB, tamamlandığında yalnızca Niğde'nin değil, tüm bölge ekonomisinin de lokomotifi olacaktır. Sağlayacağı istihdam ve üretim kapasitesi ile hem şehrimizin ekonomisine hem de ülkemizin sanayi üretimine önemli katkılar sunacaktır." ifadelerine yer verdi.

Başkan Emrah Özdemir açıklamasının sonunda, sanayicilere en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirterek, yatırımcıları Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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