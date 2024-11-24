Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Öğretmenler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir\'den Öğretmenler Günü Mesajı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenliğin önemine vurgu yaptı ve öğretmenlerin fedakarca çalıştığını belirtti.

24.11.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir mesajında, öğretmenlik mesleğinin dünyanın en kutsal ve en saygın mesleklerinden biri olduğunu belirtti. 24 Kasım 1928 tarihinde, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verildiğini hatırlatan Başkan Özdemir, aynı zamanda bu anlamlı günü her yıl Öğretmenler Günü olarak kutluyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Büyük bir emek, sabır ve fedakarlıkla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerin, ülkenin her köşesinde; iyiyi, güzeli, doğruyu, sevgiyi, hoşgörüyü nakış nakış işleyerek, vatan bayrak ve millet aşkını çocuklara aşıladığını belirten Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Böylesine önemli bir görev elbette dünyanın en kutsal ve en saygın mesleği olan öğretmenlik mesleğini icra edenlerin görevi olabilir" dedi. Çocukları bilimin ışığında; araştıran, sorgulayan, kendine güvenen, ülkesi ve milleti için çalışan bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerin her türlü övgüyü hak ettiklerine vurgu yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Niğde Belediyesi olarak bizler de öğretmenlerimizin en iyi şartlarda görev yapabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Öğretmenler için ne yapılırsa yapılsın onların haklarının ödenemeyeceğini ifade eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Bu anlamlı günde, 'Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır' diyen başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Toplumumuzun gelişmesi için, çocuklarımızın geleceği için fedakarca çalışan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, aileleri ve öğrencileriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu yarınlar diliyorum" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'den Öğretmenler Günü Mesajı - Son Dakika

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