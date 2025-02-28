Niğde Belediye Başkanı'ndan Ramazan Mesajı ve İftar Daveti - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı'ndan Ramazan Mesajı ve İftar Daveti

Niğde Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Mesajı ve İftar Daveti

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ramazan ayının bereketini paylaşmak için ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olacaklarını ifade etti. Başkan, iftar sofraları kurarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Mübarek Ramazan ayının tüm İslam âlemine huzur getirmesini diledi.

28.02.2025 12:43  Güncelleme: 12:46
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Ramazan ayı nedeniyle yayınladığı mesajında Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamak adına ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Gönüllerimize huzur, sofralarımıza bereket, hayatımıza rahmet getirdiği mübarek günlere kavuşmanın sevincini yaşıyoruz diyen Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyoruz. Ramazan, bizlere sabrı, paylaşmayı, dayanışmayı ve manevi huzuru hatırlatan, gönüllerimize merhamet tohumları eken mübarek bir aydır. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "Ey iman edenler! Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı ki takvaya erişesiniz." (Bakara, 2/183) buyurarak Ramazan'ın kulluk bilincimizi pekiştiren müstesna bir ay olduğunu bizlere bildirmiştir. Bu mübarek ayda oruçlarımızla nefsimizi terbiye eder, dualarımızla Rabbimize yakınlaşır, zekat ve sadakalarımızla kardeşlik ruhunu en güzel şekilde yerine getirme fırsatı buluruz. Niğde Belediyesi olarak, Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşamak adına ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olmaya, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek çalışmalara devam edeceğiz. Amacımız, hiçbir vatandaşımızın iftar ve sahur sofralarında yokluk hissetmemesi, bu ayın manevi atmosferinden herkesin nasiplenmesidir."

Ramazan'ın manevi ikliminin hep birlikte yaşanması adına Niğde Belediyesi tarafından kurulacak iftar sofraları tarihleri ise şöyle;

6 Mart: Mavi Köşk Düğün Salonu'nda iftar yemeği, ardından Talayhan Camii'nde teravih namazı ve muhabbet çadırı.

13 Mart: Forever Düğün Salonu'nda iftar yemeği, ardından Murat Erdem Camii'nde teravih namazı ve muhabbet çadırı.

18 Mart: Alyans Düğün Salonu'nda iftar yemeği, ardından Rahman Camii'nde teravih namazı ve muhabbet çadırı.

20 Mart: Nar Sosyal Tesisleri'nde iftar yemeği, ardından Nar Mahallesi Camii'nde teravih namazı ve muhabbet çadırı.

Bu mübarek günleri hep birlikte idrak etmek, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin güzelliğini yaşamak için tüm hemşerilerimizi gönül sofralarımıza davet ediyorum diyen Başkan Özdemir, "Bu vesileyle, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, sağlık, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı'ndan Ramazan Mesajı ve İftar Daveti - Son Dakika

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