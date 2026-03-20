Başkan Özdemir Ramazan Bayramı mesajında Gazze\'deki drama dikkat çekti

20.03.2026 14:50  Güncelleme: 14:51
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederken, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, barış ve adalet temennisinde bulundu.

Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bırakırken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in 'Müslümanlar birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücut gibidirler. Vücudun bir uzvu hasta olduğunda, diğer uzuvlar da uykusuzluk ve ateşle onun acısına ortak olur' hadis-i şerifinin idrakıyla bir bayrama daha kavuşuyoruz. Bu mukaddes günler; aramızdaki sevgi bağlarını güçlendirmek, yetimin başını okşamak ve yaşlılarımızın hayır dualarına talip olmak için büyük fırsattır. Ancak bu bayrama, bilhassa Gazze'de aylardır devam eden insanlık dramının ve zulmün gölgesinde, ne yazık ki buruk bir şekilde giriyoruz. Yüreklerimizi dağlayan acıların ve dökülen masum kanlarının son bulması, Gazze'deki mazlum kardeşlerimizin ve tüm İslam coğrafyasının bir an evvel huzur, güven ve özgürlüğe kavuşması en büyük duamızdır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı gözetmeyi, çocuklarımıza bu coşkuyu doyasıya yaşatmayı ihmal etmemeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, kıymetli Niğdeli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, sağlık ve afiyet içinde nice bayramlara kavuşmayı diliyorum." - NİĞDE

Kaynak: İHA

