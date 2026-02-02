Başkan Özdemir: "Bu mübarek gecede kalbimiz buruk, dualarımız hüzünlüdür"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin kandilini tebrik etti.

Başkan Özdemir; mesajında Berat Kandili'nin manevi anlamına dikkat çekerek, bu mübarek gecenin affa, arınmaya ve gönüllerin yenilenmesine vesile olduğunu vurguladı. Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminin hissedilmeye başlandığı bu müstesna zamanlardan biri olan Berat Kandili'ne ulaşmanın huzurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Özdemir; Berat kelimesinin anlamının günahtan arınma, temize çıkma ve ilahi affa nail olma olduğunu ifade ederek Berat Kandili'nin, hayatın muhasebesini yapmak ve yönünü iyiliğe çevirmek adına eşsiz bir fırsat sunduğunu kaydetti. Özdemir; "Peygamber Efendimiz'in müjdelediği üzere, bu gece sema kapıları ardına kadar açılır ve Rabbimiz kendisine açılan elleri boş çevirmez. Bizler de bu gece; rızık, şifa ve af dileyen kullarını geri çevirmeyen Rabbimize sığınıyor; şehrimizin birliği, ülkemizin dirliği ve tüm insanlığın selameti için dua ediyoruz. Ancak bu mübarek gecede kalbimiz buruk, dualarımız hüzünlüdür. Başta Gazze ve Filistin olmak üzere, İslam coğrafyasının dört bir yanında zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissediyoruz. Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine; akan kanın ve gözyaşının dinmesini, zalimlerin zulmünün son bulmasını ve mazlumların feraha kavuşmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE