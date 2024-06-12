Niğde Belediye Başkanı Türk Kızılay'ının 156. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Türk Kızılay'ının 156. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Kızılay'ının 156. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Özdemir, Türk Kızılay'ının savaşta ve barışta ihtiyaç duyulan her alanda gönüllü olarak yardıma koştuğunu vurguladı.

12.06.2024 09:24
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Türk Kızılay'ının 156. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Özdemir mesajında, 11 Haziran 1868 tarihinde savaş meydanlarındaki yaralı askerlere yardım etmek amacıyla kurulan Türk Kızılay'ın bir buçuk asırdan fazla bir zamandır hem savaşta hem de barışta, ihtiyaç duyulan her alanda gönüllü olarak yardıma koşmaya devam ettiğine vurgu yaptı.

Türk Kızılay'ın kurulduğu tarihten bu yana sadece Türkiye'de değil, dünyanın her noktasında meydana gelen doğal afetlerde ve yaşanan savaşlarda, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattığına işaret eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Hiçbir ayırım yapmadan, her şartta, tüm mazlumların, yardıma muhtaçların yanında olan, mağdurlara el uzatan, Türk Kızılay'ı, ülkemizde ve dünyada gösterdiği geniş yardım yelpazesi ile milletimizin gururu olmaya hak kazanmıştır" dedi.

Tüm bu özellikleriyle ve insanlık adına sürdürdüğü hizmetleriyle dünya barışına da katkı sağlayan Türk Kızılay'a, vatandaşların kan bağışı başta olmak üzere diğer yardımlarla destek vermeye devam edeceğine olan inancını vurgulayan Başkan Özdemir, "Bu vesileyle Türk Kızılay'ımızın 156. Kuruluş yıldönümünü kutuluyor, çalışanlarına, gönüllülerine ve desteğini esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Türk Kızılay'ının 156. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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