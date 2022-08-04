Niğde'de Halk Ekmeğe Zam Geldi, 200 Gram Ekmek 2,5 TL Oldu - Son Dakika
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Niğde'de Halk Ekmeğe Zam Geldi, 200 Gram Ekmek 2,5 TL Oldu

04.08.2022 17:59

Niğde Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında 1,75 TL’den satılan halk ekmeğin fiyatı 2,50 TL’ye çıkarıldı.

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında 1,75 TL'den satılan halk ekmeğin fiyatı 2,50 TL'ye çıkarıldı.

Niğde'de geçen ay 200 gram ekmeğin fiyatının 3,5 TL'ye çıkmasının ardından, Niğde Belediyesi Halk Ekmek fiyatında değişikliğe gitmemiş, 1,75 TL'den ekmek satmaya devam etmişti. Halk ekmeğe zam yapılması konusu Niğde Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında görüşüldü. Yapılan görüşmede halk ekmeğe zam yapılması kabul edilirken, halk ekmeğin 2,5 TL'den satılmasına karar verildi.

Halk ekmek, yarından itibaren zamlı fiyattan satılmaya başlayacak.

Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel Niğde'de Halk Ekmeğe Zam Geldi, 200 Gram Ekmek 2,5 TL Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Halk Ekmeğe Zam Geldi, 200 Gram Ekmek 2,5 TL Oldu - Son Dakika
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