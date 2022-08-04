Niğde'de geçen ay 200 gram ekmeğin fiyatının 3,5 TL'ye çıkmasının ardından, Niğde Belediyesi Halk Ekmek fiyatında değişikliğe gitmemiş, 1,75 TL'den ekmek satmaya devam etmişti. Halk ekmeğe zam yapılması konusu Niğde Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında görüşüldü. Yapılan görüşmede halk ekmeğe zam yapılması kabul edilirken, halk ekmeğin 2,5 TL'den satılmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Yerel › Niğde'de Halk Ekmeğe Zam Geldi, 200 Gram Ekmek 2,5 TL Oldu - Son Dakika

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