Niğde Belediyesi, Başkan Emrah Özdemir adıyla sahte WhatsApp hesaplarına karşı uyardı

Niğde Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in adı ve fotoğrafı kullanılarak açılan sahte WhatsApp hesaplarına karşı vatandaşları uyardı.

Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in adı ve fotoğrafı kullanılarak oluşturulan sahte WhatsApp hesapları üzerinden vatandaşlara mesaj gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, söz konusu hesaplardan Başkan Özdemir'in adı kullanılarak para ya da doğrulama kodu talep edilebildiğine dikkat çekti. Vatandaşların bu tür mesajlara kesinlikle itibar etmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, sahte hesapların engellenmesi ve WhatsApp üzerinden şikayet edilmesi istendi.

Niğde Belediyesi, vatandaşların dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.