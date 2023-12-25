Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza, yangın ve diğer doğal afetlerde, hızlı ve zamanında hizmet verebilmek için araç filosuna 6 aracı dahil etti.

4 yeni, 2'sinin ise üst ekipmanlarının yenilendiği araçlar, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Araçları inceleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İtfaiye Müdürü Bayram Özmen'den araçlarla ilgili bilgi alırken İtfaiye Müdürlüğü'nün sadece belediye mücavir alanlarında değil köy ve kasabalara da hizmet verdiğini söyledi. Özdemir burada yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"İtfaiye araçlarından 4 tanesi yeni, 2 tanesi ise yenilenmiş aracımız. 2019 yılından sonra 6 aracı itfaiye müdürlüğümüze kazandırdık. Göreve geldiğimizden günden bu yana 80 aracı Niğde Belediyesi araç filosuna kazandırdık. Yaklaşık 200 aracımız var ve bunun 80 tanesini 2019'dan sonra kazandırdık. Çöp araçları dahil birçok araç kiralıktı şuan neredeyse hiçbir aracımız dönemsel olarak sulama araçları dışında kiralık değil."

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Özmen ise; "Çift kabin kaza kurtarma, 24 metrelik 5 ton su kapasiteli itfaiye aracı, 10 ton su kapasiteli çok kapsamlı itfaiye arazözü, 6 tonluk çok kapsamlı itfaiye arazözü ve itfaiye öncü aracını filomuza dahil ettik. Müdürlüğümüze araç, ekip ve ekipman desteği gösteren başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - NİĞDE