 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kaza, yangın ve doğal afetlerde hızlı ve zamanında hizmet verebilmek için araç filosuna 6 yeni araç dahil etti. Araçlar, düzenlenen törenle hizmete girdi. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, itfaiye müdürlüğünün sadece belediye mücavir alanlarında değil köy ve kasabalara da hizmet verdiğini belirtti.

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi
25.12.2023 - 16:38,
Abone Ol

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza, yangın ve diğer doğal afetlerde, hızlı ve zamanında hizmet verebilmek için araç filosuna 6 aracı dahil etti.

4 yeni, 2'sinin ise üst ekipmanlarının yenilendiği araçlar, Niğde Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Araçları inceleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İtfaiye Müdürü Bayram Özmen'den araçlarla ilgili bilgi alırken İtfaiye Müdürlüğü'nün sadece belediye mücavir alanlarında değil köy ve kasabalara da hizmet verdiğini söyledi. Özdemir burada yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"İtfaiye araçlarından 4 tanesi yeni, 2 tanesi ise yenilenmiş aracımız. 2019 yılından sonra 6 aracı itfaiye müdürlüğümüze kazandırdık. Göreve geldiğimizden günden bu yana 80 aracı Niğde Belediyesi araç filosuna kazandırdık. Yaklaşık 200 aracımız var ve bunun 80 tanesini 2019'dan sonra kazandırdık. Çöp araçları dahil birçok araç kiralıktı şuan neredeyse hiçbir aracımız dönemsel olarak sulama araçları dışında kiralık değil."

Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürü Bayram Özmen ise; "Çift kabin kaza kurtarma, 24 metrelik 5 ton su kapasiteli itfaiye aracı, 10 ton su kapasiteli çok kapsamlı itfaiye arazözü, 6 tonluk çok kapsamlı itfaiye arazözü ve itfaiye öncü aracını filomuza dahil ettik. Müdürlüğümüze araç, ekip ve ekipman desteği gösteren başkanımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Niğde Belediyesi, İtfaiye, Niğde, İtfaiye, Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kaza, Belediye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika


16:41
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor

Son Dakika
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:55:11. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement