Niğde Belediyesi'nden 613 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı - Son Dakika
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Niğde Belediyesi'nden 613 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı

Niğde Belediyesi\'nden 613 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı
22.07.2025 12:38  Güncelleme: 12:39
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Niğde Belediyesi, Dünya Bankası'nın desteğiyle şehrin altyapısını modernize etmek için 613 milyon lira maliyetli bir projeye başladı. Proje, 41 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattı kazandırmayı hedefliyor.

Niğde Belediyesi; şehrin altyapısını modernize etmek ve su baskınlarına karşı direncini artırmak amacıyla Dünya Bankası finansmanıyla hayata geçirilen dev yatırımı başlattı.

Yatırımın toplam maliyeti ise 613 milyon lira olarak belirlendi. Proje, İlhanlı, Nar, Selçuk Mahalleleri ile Atasanayi Bölgesini kapsayan geniş bir alanda uygulanıyor. Yatırım çerçevesinde, mevcut altyapı sistemleri baştan sona yenilenerek, şehre yaklaşık 41 kilometre uzunluğunda yeni altyapı hattı kazandırılacak. Hem kanalizasyon hem de yağmur suyu sistemleri, daha dayanıklı, sürdürülebilir ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşturulacak. Proje kapsamında; 15 bin 146 metre kanalizasyon hattı ve 304 adet kanalizasyon bacası, 19 bin 163 metre yağmur suyu hattı ve 342 adet yağmur suyu bacası inşa edilecek. Ayrıca 6 bin 700 metre uzunluğunda abone bağlantısı ve yağmur suyu mazgal hattı da döşenerek altyapının toplam uzunluğu yaklaşık 41 bin metreye ulaşacak. Niğde Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; "Saha çalışmalarıyla birlikte, bölgede uzun süredir yaşanan su baskınları ve atık su tıkanıklıkları gibi kronik altyapı problemleri kalıcı olarak çözülecek. Çalışmalar sırasında zarar gören yollar, kaldırımlar ve diğer üstyapı unsurları da asfalt, parke ve benzeri malzemelerle yenilenerek, mahallelerin hem altyapısı hem de genel görünümü modern bir yapıya kavuşturulacak" ifadelerine yer verildi.

Başkan Özdemir: "41 kilometrelik altyapı yatırımıyla Niğde'yi geleceğe hazırlıyoruz"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Dünya Bankası desteğiyle başlatılan altyapı projesi kapsamında İlhanlı, Nar, Selçuk Mahalleleri ve Atasanayi Bölgesinde yürütülecek çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir; "Yaklaşık 41 bin metre uzunluğunda yağmur suyu ve kanalizasyon hattı, abone bağlantıları, bacalar ve mazgallarla birlikte altyapı tamamen yenileniyor. Çalışmalar sırasında bozulan yollar, kaldırımlar ve diğer üstyapılar da yenilenerek daha modern hale getirilecek. Şehrimizin altyapısını daha dayanıklı ve uzun ömürlü hale getirmek amacıyla önemli bir dönüşüm süreci başlatıyoruz. İlhanlı, Nar, Selçuk ve Atasanayi bölgemizde uzun süredir beklenen bu büyük yatırım artık sahada. Proje tamamlandığında sadece altyapı değil, üst yapı da modern bir görünüme kavuşacak; mahallelerimiz daha yaşanabilir hale gelecek" dedi.

Yatırımın Niğde'nin altyapı tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Özdemir, "Bu projeyle sadece bugünü değil, önümüzdeki 50 yılı da planlıyoruz. Ekiplerimiz titizlikle çalışıyor, süreç boyunca gösterdiğiniz destek bizim için çok kıymetli. Amacımız, hep birlikte daha sağlam, daha güvenli ve çağdaş bir Niğde inşa etmek" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi'nden 613 Milyon Liralık Altyapı Yatırımı - Son Dakika

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