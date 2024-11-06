Niğde Belediyesi\'nden Emlak Vergisi Uyarısı

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Niğde Belediyesi vatandaşlara cezai duruma düşmemeleri için emlak vergisi uyarısında bulundu.

Belediye tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; 2024 yılı 2. taksit emlak vergisi ödeme süresinin 30 Kasım 2024 olduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, ödemelerin nakit veya kredi kartı ile belediye gişelerinden yapılabileceği belirtilerek vatandaşların gecikmeli faiz ödemesi ile karşı karşıya kalmamaları için vergilerini yasal süre içerisinde ödemeleri istendi. - NİĞDE