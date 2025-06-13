Niğde Belediyesi'nden Mali Başarı: Borçlar Azaldı, Gelirler Artık

Niğde Belediyesi'nden mali başarı

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir:

"Bugün Niğde Belediyesi'nin mali durumu çok güçlü"

NİĞDE - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin mali durumunu gözler önüne seren çarpıcı bir açıklama yaparak, belediyenin borç yükünün rekor düzeyde azalttığını ve bütçesini önemli ölçüde artırdığını duyurdu.

Başkan Özdemir, göreve geldiği 2019 yılından bu yana geçen beş yıllık sürede Niğde Belediyesi'nin mali yapısında devrim niteliğinde bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurguladı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada; "2019 yılında Niğde Belediyesi'nin bütçesi 158.875.849,76 TL iken, borç miktarı 142.344.252,83 TL idi. Bu durum, belediye gelirlerinin yüzde 90'ına tekabül eden bir borç yükünü işaret ediyordu ve mali açıdan oldukça sıkıntılı bir tablo çiziyordu. Ancak 2024 yılı sonu itibarıyla bu durum kökten değişti. Niğde Belediyesi'nin geliri 1.695.011.268,92 TL'ye yükselirken, borç miktarı sadece 103.907.141,03 TL'ye geriledi. Bu, toplam gelirin yalnızca yüzde 7'si anlamına geliyor. Bu başarının arkasında büyük bir mali disiplin ve özverili çalışmalar yatıyor" dedi.

Başkan Özdemir: "Kasamızda fazlasıyla para var, borcu istesek anında öderiz"

Başkan Özdemir, mevcut borcun büyük ölçüde vadeli olması nedeniyle henüz ödeme yapılmadığını ancak belediyenin kasasında borcu anında kapatmaya yetecek kadar para bulunduğunu ifade etti. "Bugün Niğde Belediyesi'nin mali durumu çok güçlü. Türkiye'de böyle bir başarıya daha rastlamak oldukça zor. Türkiye'de daha bir benzerine ya da yakınına daha hiç rastlamadım" diyen Başkan Özdemir, Niğde'nin geleceği için umutlu olduklarını dile getirdi.