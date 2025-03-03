Niğde Belediyesi\'nden Ramazan\'a Özel Etkinlikler

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Niğde Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini dolu dolu yaşatmak için birbirinden özel etkinlikler düzenliyor.

1 Mart- 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde tasavvuf müziğinden geleneksel gölge oyunlarına, iftar yemeklerinden çocuk ve yetişkin yarışmalarına kadar geniş bir program hazırlandı.

Niğde Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her hafta sonu düzenlenecek özel gösterilerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatacak. Semazen gösterileri, ilahi konseri ve tasavvuf müziği ile manevi atmosfer en güzel şekilde hissedilecek. Ayrıca, geleneksel Türk tiyatrosunun önemli unsurlarından olan Tuzsuz Deli Bekir ve İbiş, Hacivat ve Karagöz, Kavuklu ile Pişekar gibi karakterler sahne alarak izleyicilere eğlenceli ve öğretici anlar sunacak.

Ramazan'a özel dolu dolu bir program

Dilek Cesur, Mehmet Emin Ay ve Talha Bora Öge gibi önemli isimlerin katılacağı söyleşiler, Ramazan ayının manevi derinliğini artıracak. Şiir sunumları, ney konseri ve kum sanatı gösterisi gibi etkinliklerle sanatın ve kültürel mirasın farklı yönleri de vatandaşlarla buluşacak.

Ayrıca, Ramazan eğlencesi kapsamında meddah gösterileri, illüzyon gösterileri ve kukla oyunları gibi çeşitli etkinlikler de yer alacak. Özellikle çocuklar için özel olarak hazırlanan Mini Club etkinlikleri, onların eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak.

Birlik ve beraberlik sofraları

Ramazan ayı boyunca Niğde Belediyesi, şehrin dört bir yanında iftar yemekleri düzenleyerek hem manevi bir atmosfer oluşturacak hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirecek. 6 Mart'ta Mavi Köşk Düğün Salonu, 13 Mart'ta Forever Düğün Salonu, 18 Mart'ta ve 20 Mart'ta gerçekleşecek iftar programları, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini yaşatacak. İftar sofralarında, sadece lezzetli yemeklerle oruç açmakla kalmayacak, aynı zamanda tasavvuf müziği konseri ve geleneksel gösteriler eşliğinde Ramazan'ın o eşsiz manevi havası doyasıya hissedilecek.

Başkan Özdemir'den davet

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ramazan ayı boyunca hem manevi atmosferi yaşatmak hem de vatandaşlara keyifli anlar sunmak amacıyla özenle hazırlanan bu etkinliklere tüm Niğde halkını davet etti.

Başkan Emrah Özdemir, "Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği mübarek bir zaman dilimi. Bu özel ayda, halkımızla birlikte olmak, kültürel ve manevi değerlerimizi yaşatmak amacıyla hazırladığımız etkinliklere tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi. - NİĞDE