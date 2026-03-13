Niğde Belediyesi'nden Şahsüleyman Mahallesi'nde gönül sofrası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde Belediyesi'nden Şahsüleyman Mahallesi'nde gönül sofrası

Niğde Belediyesi\'nden Şahsüleyman Mahallesi\'nde gönül sofrası
13.03.2026 12:06  Güncelleme: 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ve paylaşma kültürünü mahallelere taşımaya devam ediyor.

Niğde Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ve paylaşma kültürünü mahallelere taşımaya devam ediyor.

Gelenekselleşen mahalle iftarlarının yeni adresi Şahsüleyman Mahallesi oldu. Düzenlenen iftar programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan ayının bereketinin ve birleştirici ruhunun derinden hissedildiği iftar programında, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, masaları tek tek dolaşarak vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

"Bereketli sofralarda yan yana olmaya devam edeceğiz"

İftar programında Şahsüleyman Mahallesi sakinlerine hitap eden Başkan Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, her sene bu bereketli sofralarda sizlerle yan yana gelmekten, lokmamızı paylaşmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve kardeşlik ayıdır. Niğde Belediyesi olarak bu güzel atmosferi mahallelerimizde, sizlerle iç içe yaşıyoruz. Sizlerin adına kurduğumuz gönül köprüleriyle sadece burada değil, Gazze'deki 1000 kardeşimize de her gün iftar vererek onlara destek oluyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın."

Şahsüleyman Mahallesi'ndeki iftar programının ardından Ramazan coşkusu, Şehitler Mahallesi Çifte Minareli Camii yanına kurulan Muhabbet Çadırında devam etti.

Teravih namazı sonrasında çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özdemir, ikramlar eşliğinde hemşehrileriyle sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinleyen Başkan Özdemir, çocuklarla da yakından ilgilenerek Ramazan sevincine ortak oldu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde Belediyesi'nden Şahsüleyman Mahallesi'nde gönül sofrası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:26:40. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi'nden Şahsüleyman Mahallesi'nde gönül sofrası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.