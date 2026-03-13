Niğde Belediyesi\'nden Şahsüleyman Mahallesi\'nde gönül sofrası

Niğde Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini ve paylaşma kültürünü mahallelere taşımaya devam ediyor.

Gelenekselleşen mahalle iftarlarının yeni adresi Şahsüleyman Mahallesi oldu. Düzenlenen iftar programı, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan ayının bereketinin ve birleştirici ruhunun derinden hissedildiği iftar programında, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, masaları tek tek dolaşarak vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

"Bereketli sofralarda yan yana olmaya devam edeceğiz"

İftar programında Şahsüleyman Mahallesi sakinlerine hitap eden Başkan Özdemir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi, her sene bu bereketli sofralarda sizlerle yan yana gelmekten, lokmamızı paylaşmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve kardeşlik ayıdır. Niğde Belediyesi olarak bu güzel atmosferi mahallelerimizde, sizlerle iç içe yaşıyoruz. Sizlerin adına kurduğumuz gönül köprüleriyle sadece burada değil, Gazze'deki 1000 kardeşimize de her gün iftar vererek onlara destek oluyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılsın."

Şahsüleyman Mahallesi'ndeki iftar programının ardından Ramazan coşkusu, Şehitler Mahallesi Çifte Minareli Camii yanına kurulan Muhabbet Çadırında devam etti.

Teravih namazı sonrasında çadırda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Özdemir, ikramlar eşliğinde hemşehrileriyle sohbet etti. Vatandaşların talep ve önerilerini bizzat dinleyen Başkan Özdemir, çocuklarla da yakından ilgilenerek Ramazan sevincine ortak oldu. - NİĞDE