Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fener Alayı Düzenlendi

Niğde'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen Niğde protokolü ve vatandaşlar ellerinde meşale ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Komandolar, çevik kuvvet polisleri ve Niğde Belediyesi Mehter Takımının eşlik ettiği fener alayı Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Fener alayına Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - NİĞDE