Niğde\'de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti\'ne yoğun katılım

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla Niğde'de düzenlenen fener alayı ve demokrasi nöbeti programına yüzlerce vatandaş katıldı.

Niğde Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen program kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, Derbent Kavşağı önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar, Niğde Belediyesi Mehter Takımı, komandolar ve çevik kuvvet polislerinin eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Fener alayının ardından Niğde Valiliği yerleşkesinde düzenlenen Demokrasi Nöbeti programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimini anlatan belgesel katılımcılara izletildi.

"Kahramanlar diyarı niğde'de olmaktan mutluyum"

Programa katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada Niğde'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kahramanlar diyarı Niğde'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe de konuşmasında 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatarak, o gece yaşananların hafızalarda canlı tutulması gerektiğini söyledi. Yeni nesillerin yetiştiğini belirten Akmeşe, "Aradan 10 yıl geçti. Yeni nesiller yetişti. O geceyi gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. 15 Temmuz gecesinde Türk milletinin gösterdiği destansı direnişin unutulmaması ve şehitlerin fedakarlığının gelecek nesillere aktarılması gerek" dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise konuşmasında 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı. Özdemir, milletin birlik ve beraberliğinin Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Niğde Belediyesi Mehter Takımı tarafından gösteri sunuldu.

Program, sanatçı Murat Kekilli'nin verdiği konserle devam etti. - NİĞDE