Niğde'de 167 proje değerlendirildi - Son Dakika
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Niğde'de 167 proje değerlendirildi

Niğde\'de 167 proje değerlendirildi
07.07.2026 15:47  Güncelleme: 15:49
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Niğde İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, il genelinde yürütülen 167 kamu projesinin değerlendirildiği ve toplam yatırım bedelinin 34,4 milyar TL olduğu açıklandı.

Niğde İl Koordinasyon Kurulu'nun 2026 yılı üçüncü toplantısı, Niğde Valisi Nedim Akmeşe başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, il genelinde yürütülen kamu yatırımları değerlendirilerek devam eden projelerin son durumu ele alındı. Toplantıda; 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla Niğde'de İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediyeler tarafından toplam 167 projenin yürütüldüğü bildirildi. Projelerin 50'sinin tarım, 47'sinin diğer kamu hizmetleri, 35'inin ulaştırma, 17'sinin eğitim, 7'sinin enerji, 7'sinin kültür ve turizm, 3'ünün sağlık, 1'inin ise madencilik sektöründe olduğu belirtildi. Toplam yatırım bedeli 34 milyar 405 milyon 527 bin TL olan projeler için bugüne kadar 6 milyar 384 milyon 330 bin TL ödenek ayrıldığı, bu ödeneğin 1 milyar 615 milyon 860 bin TL'sinin harcandığı açıklandı. Dönem sonu itibarıyla nakdi gerçekleşme oranının ise yüzde 25,31 olduğu ifade edildi.

Toplantıda; yatırımcı kurumların devam eden çalışmalarına ilişkin sunumlar yapılırken, projelerin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de 167 proje değerlendirildi - Son Dakika

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