Niğde\'de 2026-2027 Adli Yılı Töreni: Vali Akmeşe ve Başsavcı Tuncay\'dan Adalet Vurgusu

Niğde'de 2026-2027 Adli Yılı dolayısıyla Niğde Adliyesi'nde açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Niğde İdare Mahkemesi Başkanı Nuri Alper Aydın, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Tuncer ile yargı mensupları ve adliye çalışanları katıldı.

Programda konuşan Niğde Valisi Nedim Akmeşe, 2026-2027 Adli Yılı'nın ülke, millet ve yargı camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mahkeme salonlarında yer alan "Adalet mülkün temelidir" sözünün devlet anlayışının merkezindeki önemli bir gerçeği ifade ettiğini belirten Akmeşe, devletlerin yalnızca güç ve maddi imkanlarla değil, adalet anlayışıyla ayakta durabileceğini söyledi.

Bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletinin en önemli güvencelerinden biri olduğunu vurgulayan Akmeşe, hakimlerin, Cumhuriyet savcılarının, avukatların ve adalet teşkilatı çalışanlarının sistemin sağlıklı işlemesinde önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Akmeşe, "İlimizin huzur ve güven ortamının korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suçla etkin mücadele konusunda emniyetimiz, jandarmamız ve ilgili kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

"Sorumluluğumuz hukuki olduğu kadar vicdani ve toplumsaldır"

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay da yeni adli yılda yargı mensuplarının taşıdığı sorumluluğun yalnızca hukuki değil, aynı zamanda vicdani ve toplumsal olduğunu söyledi.

Adaletin hiçbir etki altında kalmadan hukuk ve vicdan çerçevesinde tecelli etmesinin önem taşıdığını belirten Tuncay, "Yargı mensupları olarak bizlere düşen, hukukun üstünlüğünü kararlılıkla korumak, hak ve özgürlükleri güvence altına almak ve adalete duyulan güveni her zaman muhafaza etmektir. Adliye kapısından içeri giren her vatandaş, karşısında yalnızca bir yargı makamını değil, hukuk devletini ve adaletin tecellisini görmelidir. Bu nedenle attığımız her adımın, verdiğimiz her kararın ve yürüttüğümüz her işin adalete duyulan güven bakımından ayrı bir anlamı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Niğde İdare Mahkemesi Başkanı Nuri Alper Aydın ise adaletin toplumsal barışın, huzurun ve güvenliğin temelini oluşturduğunu belirtti.

İdare mahkemelerinin devlet ile vatandaş arasında hukuki güvence sağlayan önemli kurumlardan biri olduğunu ifade eden Aydın, idari yargı kararlarının vatandaşların devlete olan güveninin korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

Adalet Komisyonu Başkanı Murat Tuncer de yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak, adaletin huzurun ve toplumsal barışın en güçlü teminatlarından biri olduğunu kaydetti.

Tuncer, "Adliyelerimiz vatandaşın sığınacağı en güvenli liman, vicdanların huzur bulduğu en yüce mercidir. Bizler bu sorumluluk bilinciyle hukukun üstünlüğünü her şeyin üzerinde tutarak, bağımsızlık ve tarafsızlıktan ödün vermeden, adil yargılamayı merkeze alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.