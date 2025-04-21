Niğde'de 23 Nisan Bayramı Coşkusu, Mahalle Mahalle Kutlanacak - Son Dakika
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Niğde'de 23 Nisan Bayramı Coşkusu, Mahalle Mahalle Kutlanacak

Niğde\'de 23 Nisan Bayramı Coşkusu, Mahalle Mahalle Kutlanacak

Niğde Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 'Mahallemde Bayram Var' etkinliğiyle kutlayacak. Tüm mahallelerde şenlik alanları kurulacak ve çocuklar çeşitli yarışmalar, gösteriler ve etkinliklerle eğlenceli bir gün geçirecek.

21.04.2025 15:02  Güncelleme: 15:04
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Niğde Belediyesi; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in öncülüğünde organize edilen 'Mahallemde Bayram Var' etkinliğiyle, bayram sevinci tüm mahallelere taşınacak ve çocuklar unutulmaz bir gün yaşayacak.

23 Nisan günü sabah saatlerinden itibaren başlayan etkinlikler kapsamında, Niğde'nin çeşitli mahallelerinde şenlik alanları kurulacak. Etkinlikler saat 12.00'de Efendibey Mahallesi'ndeki Mustafa Yiğit Millet Bahçesi'nde başlayacak. Ardından sırasıyla saat 13.00'te Nar Mahallesi Doğan Baran Parkı, 14.30'da İlhanlı Mahallesi Memnune Türker Parkı, 16.00'da Selçuk Mahallesi Selçuk Parkı ve 17.30'da Aşağı Kayabaşı Mahallesi Kızılelma Parkı şenlik alanına dönüşecek. Her mahallede kurulacak etkinlik alanlarında; çocuklar için yarışmalar, mini kulüp aktiviteleri, palyaçolar, sevimli maskotlar ve masal kahramanlarıyla dolu eğlenceli gösteriler yer alacak. Etkinlikler süresince mahalleler adeta bayram yerine dönecek. 23 Nisan kutlamalarının finali ise saat 19.00'da Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek büyük organizasyonla yapılacak. Buradaki etkinlikler çocuklara yönelik eğlenceyi zirveye taşıyacak nitelikte. Kültür Merkezi'ndeki programda; Hacivat-Karagöz, Aşık-Maşuk ve yılan gösterisi gibi geleneksel ve modern sahne performanslarının yanı sıra, Spiderman, Nasreddin Hoca, Aslan Kral, Sümbül ve Pamuk Prenses gibi sevilen karakterler çocuklarla buluşacak. Palyaçolar eşliğinde yüz boyama etkinlikleri, oyunlar ve sürprizlerle dolu programda, bayramın coşkusu doyasıya yaşanacak.

Başkan Özdemir: "Çocuklarımız geleceğimizdir"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü, çocuklarımızın yüzündeki tebessümle taçlandırmak istiyoruz. Bu yıl bayramı sadece merkezde değil, mahalle mahalle gezerek tüm çocuklarımızla birlikte kutlayacağız. Eğlence dolu, coşkulu ve unutulmaz bir bayram günü yaşatmak için tüm hazırlıklarımız tamam. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geleneksel değerlerle modern eğlenceleri bir araya getiren bu kapsamlı program sayesinde, 23 Nisan coşkusu tüm şehre yayılıyor. 'Mahallemde Bayram Var' temalı etkinliklerle çocuklar gün boyunca doyasıya eğlenecek, birbirinden renkli aktivitelerle bayramın tadını çıkaracak. Yarışmalardan, maskotlara ve sürpriz hediyelere kadar birçok etkinlik miniklere unutamayacakları bir bayram yaşatacak. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de 23 Nisan Bayramı Coşkusu, Mahalle Mahalle Kutlanacak - Son Dakika

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