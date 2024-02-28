Niğde\'de Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı Yapıldı

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Niğde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında yapıldı.

Valilik Hüdavent Hatun Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması, ilgili birimler arası koordinasyonun sağlanması ve planlanan faaliyetler görüşüldü.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 112 Acil Çağrı Merkezi kurulum çalışmalarının 81 ilde tamamlandığını belirten Niğde Valisi Cahit Çelik, tüm acil çağrıların 112 numarasıyla tek merkezden karşılanarak acil yardım hizmetinin verilmesinin amaçlandığını söyledi.

Yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması için ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve devamlılığını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Alınan çağrının doğru şekilde karşılanması, en kısa sürede vaka ile ilgili bilgilerin tekerrüre düşülmeden doğru bir şekilde alınması ve müdahale ekiplerine kısa sürede bildirilmesi son derece önemlidir. Yaşanan deprem, yangın, sel gibi afetler ile büyük çaplı trafik kazaları, tren, uçak kazaları veya ev, iş yeri yangınları gibi olaylarda koordinasyon gerektiren vakaların artması, acil çağrı karşılama ve yönlendirme hizmetlerinin önemini bir kat daha artırmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezlerinde koordinasyonun en üst seviyeye taşınması, ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE