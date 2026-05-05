Niğde\'de altyapı yatırımları sel ve su baskını sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırdı

Niğde'de 2019 yılından bu yana sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında toplam 238 kilometreyi aşan yeni hat imalatı gerçekleştirilirken, kentte uzun yıllardır yaşanan sel ve su baskını sorunlarının büyük ölçüde giderildiği bildirildi.

Niğde'de şehir genelinde yürütülen altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarıyla birlikte, özellikle sağanak yağışların ardından oluşan su baskınlarına neden olan hatların kapasitesi artırıldı. Yağmur suyu ve kanalizasyon sistemlerinde yapılan kapsamlı yenilemeler sayesinde, geçmiş yıllarda sıkça yaşanan olumsuzlukların ortadan kalktığı ifade edildi.

Kentte özellikle İnönü Mahallesi Vali Ünal Özgödek Caddesi'nden gelen sel sularının kontrol altına alındığı, şehrin iki yakasını birbirine bağlayan demiryolu altgeçidinde ise çalışmaların son aşamaya geldiği belirtildi. Söz konusu noktada yürütülen imalatların tamamlanmasıyla birlikte kronik su baskını riskinin tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Son dönemde etkili olan şiddetli yağışlara rağmen şehir merkezi ve mahallelerde herhangi bir taşkın ya da olumsuzluk yaşanmaması ise yapılan altyapı yatırımlarının etkisini ortaya koydu.

238 kilometrelik yeni altyapı ağı oluşturuldu

Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 117 bin 683 metre içme suyu hattı, 66 bin 717 metre kanalizasyon hattı ve 54 bin 27 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplamda 238 kilometreyi aşan yeni altyapı imalatı yapıldı. Böylece kentin yeraltı altyapı sisteminin modernize edilerek daha dayanıklı hale getirildiği bildirildi.

613 milyon TL'lik yatırım sürüyor

Dünya Bankası finansmanı ile yürütülen 613 milyon TL bütçeli altyapı projesi kapsamında İlhanlı Mahallesi, Nar Mahallesi, Selçuk Mahallesi ve Atasanayi Bölgesi'nde kapsamlı dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Proje tamamlandığında kent genelinde altyapı sorunlarının büyük oranda ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Yapılan açıklamada, yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Niğde'nin altyapı kapasitesinin uzun vadeli ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden yapılandırılacağı, yağmur suyu ve atık su hatlarının ayrıştırılmasıyla çevresel risklerin de azaltıldığı ifade edildi.

"Niğde geleceğe hazırlanıyor"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, altyapı projelerinin kentin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "İlhanlı ve Nar mahallelerimizin uzun süredir devam eden altyapı problemlerini bu çalışmalarla kökten çözüyoruz. Çalışmalar sırasında oluşan geçici rahatsızlık için vatandaşlarımızın sabrına teşekkür ediyoruz. Altyapı tamamlanmadan üstyapıya geçmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Projelerle birlikte atık su ve yağmur suyu hatlarının ayrıştırıldığı, modern sistemlere entegre edilerek hem çevre sağlığının korunduğu hem de şebekedeki kayıp-kaçak oranlarının düşürüldüğü belirtildi. - NİĞDE