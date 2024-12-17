Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Programa Büyük İlgi - Son Dakika
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Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Programa Büyük İlgi

Niğde\'de Bağımlılıkla Mücadele Programa Büyük İlgi

Niğde Yeşilay Şubesi tarafından Sazlıca Kasabası'nda gerçekleştirilen bağımlılıkla mücadele programı yoğun katılımla tamamlandı. Vali Cahit Çelik'in de katıldığı programda, bağımlılık ve mücadele yöntemleri ele alındı. Katılımcılar konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

17.12.2024 17:23  Güncelleme: 17:25
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Niğde Yeşilay Şubesi tarafından Sazlıca Kasabası'nda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Programı, yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa; Vali Cahit Çelik, Sazlıca Belediye Başkanı Mustafa Günaydın, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı J.Albay Okyar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz ve Yeşilay Şube Başkanı Sayın Hayri Yıldız katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yeşilay Şube Başkanı Sayın Hayri Yıldız, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede üstlendiği rolü anlatarak şunları ifade etti.

Vali Cahit Çelik, uyuşturucu ile mücadelede devletin kararlılığını vurgularken Emniyet ve Jandarma birimlerinin yürüttüğü operasyonlarla 642 olayın aydınlatıldığını, 772 kişinin yakalandığı ve 206 kişinin tutuklandığını ifade etti.

Vali Çelik ayrıca, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesinin önemine değinerek, annelerin bağımlılıkla mücadeledeki kritik rolünü vurguladı.

Programın akademik sunum kısmında söz alan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Kaçmaz, bağımlılığın bireysel ve toplumsal etkilerini bilimsel verilerle ele aldı. Eğitimin bağımlılığı önlemedeki kritik rolüne dikkat çeken Kaçmaz, toplumun her kesimiyle koordineli çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Program, sunumun ardından soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Vatandaşlar, konuyla ilgili sorularını yetkililere yönlendirirken, merak ettikleri konularda detaylı bilgi aldılar. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve Yeşilay tarafından dağıtılan bilgilendirici broşürlerle tamamlandı. Bu tür farkındalık faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Bağımlılıkla Mücadele Programa Büyük İlgi - Son Dakika

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