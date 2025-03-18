Niğde\'de Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 110. yılı kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Niğde Şehitliği'nde yapılan törene Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Şehitlik anıtına çelenk konularak saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda Niğde Valisi Cahit Çelik, şeref defterini imzaladı.

Vali Çelik; "Özgürlüğü, bağımsızlığı ve onurlu bir geleceği miras bırakan adsız kahramanlarımız, bu kutsal toprakları kanlarınızla sulayarak bizlere emanet ettiniz. Şehitlerimiz, milletimizin kalbinde daima en yüce mertebede yer almaktadır. Emanetinize sahip çıkıyor, aziz hatıranızı yaşatıyor ve sizlerden aldığımız güçle vatanımıza aynı inanç ve kararlılıkla hizmet ediyoruz. Türk milletinin sarsılmaz iradesi, vatan ve bayrak sevgisi geçmişte olduğu gibi bugün de bizleri güçlü kılmaya devam etmektedir. Bugün, Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Niğde Şehit Aileleri Dernek Başkanı Ömer Demir ise, "Aziz şehitlerimizin bedenlerini kattıkları kutsal vatan toprakları, son nefese, son damla kana kadar aynı cesaret ve kararlılıkla muhafaza edilecektir. Aziz şehitlerimiz, ebedi istirahatgahınızda huzur içerisinde olunuz. Emin olunuz ki, uğruna canlarınızı feda ettiğiniz kutsal vatan topraklarını ilelebet muhafaza ve müdafaa etmemize hiçbir güç engel olamayacaktır. Bu aziz millet var oldukça, Anadolu Türk yurdu olarak kalacak, ay yıldızlı bayrağımız yurt semalarında gururla dalgalanacaktır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Kuran-ı Kerim okundu ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı tören birliği saygı atışı yaptı. Törene katılanlar şehit mezarları ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti. - NİĞDE