'Hepimiz Aynıyız +1 Farkla' etkinliğiyle anlamlı farkındalık
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Hepimiz Aynıyız +1 Farkla' etkinliğiyle anlamlı farkındalık

27.03.2026 12:34  Güncelleme: 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, özel bireyler ile birlikte pasta kesimi yapıldı ve çeşitli oyunlar oynandı. Etkinlik, down sendromuna yönelik toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyordu.

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çiftlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programa; Çiftlik Kaymakamı Tolga Turan, Belediye Başkanı Arif Çakıl, kurum amirleri ve özel bireyler katıldı. Farkındalık oluşturmak ve toplumda down sendromuna yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle birlikte pasta kesimi yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı. Boyama etkinlikleriyle çocukların hayal dünyalarına dokunulurken, down sendromunun simgesi haline gelen farklı çoraplar giyilerek anlamlı bir mesaj verildi.

Niğde Gemçlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Toplumda farkındalığın artırılması ve özel bireylerin sosyal hayata katılımının desteklenmesi açısından düzenlenen etkinlikte emeği geçen antrenörler Gökhan Güneş, Hacer Ceyhan, Lale Ateş ve Seda Budak başta olmak üzere katkı sağlayan tüm personele teşekkür ederiz. +1 farkla hepimiz aynıyız" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Down Sendromu, 21 Mart, Çiftlik, Dünya, Niğde, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 13:44:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.