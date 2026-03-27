\'Hepimiz Aynıyız +1 Farkla\' etkinliğiyle anlamlı farkındalık

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Çiftlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programa; Çiftlik Kaymakamı Tolga Turan, Belediye Başkanı Arif Çakıl, kurum amirleri ve özel bireyler katıldı. Farkındalık oluşturmak ve toplumda down sendromuna yönelik duyarlılığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, öğrencilerle birlikte pasta kesimi yapıldı, çeşitli oyunlar oynandı. Boyama etkinlikleriyle çocukların hayal dünyalarına dokunulurken, down sendromunun simgesi haline gelen farklı çoraplar giyilerek anlamlı bir mesaj verildi.

Niğde Gemçlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Toplumda farkındalığın artırılması ve özel bireylerin sosyal hayata katılımının desteklenmesi açısından düzenlenen etkinlikte emeği geçen antrenörler Gökhan Güneş, Hacer Ceyhan, Lale Ateş ve Seda Budak başta olmak üzere katkı sağlayan tüm personele teşekkür ederiz. +1 farkla hepimiz aynıyız" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE