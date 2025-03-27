Niğde'de Engelli Kardeşlerin Hayalı Gerçek Oldu - Son Dakika
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Niğde'de Engelli Kardeşlerin Hayalı Gerçek Oldu

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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde yaşayan 4 engelli kardeş, Gönüllere Dokunma Projesi sayesinde akülü araçlarına kavuşarak hayallerine bir adım daha yaklaştılar. Yardım kampanyası ile arzu ettikleri tekerlekli sandalyelere kavuşan kardeşler, bağış yapanlara teşekkürlerini ilettiler.

27.03.2025 14:17  Güncelleme: 14:24
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Niğde'de 4 engelli kardeşin hayali gerçek oldu

NİĞDE - Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kula Köyü'nde yaşayan engelli 4 kardeş, Gönüllere Dokunma Projesi ile akülü araçlarına kavuştu.

Adıyaman ailesinin üçüncü nesil fertleri, genetik bir hastalık olan ve tedavisi bulunmayan Friedreich Ataksisi nedeniyle uzun yıllardır yürüyemiyor. 8 yıldır hareketsiz bir hayat sürmek zorunda kalan Serpil (25), Yunus, Hasan ve Onur Adıyaman'ın akülü araç talebine kayıtsız kalmayan hayırseverler, Polis Memuru Mustafa Şahin ve Niğde Belediyesi çalışanı İsmail Tekin'in öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyası ile 4 kardeşe akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Gönüllere Dokunma Projesi ile sadece maddi değil manevi destek de sağlamaya da çalışan proje temsilcileri, bu yardım sayesinde Adıyaman ailesine umut oldu.

'Gönüllere Dokunma Projesi' kapsamında akülü araçlarına kavuşan kardeşler yapılan bağışa katkısı olanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Engelli Kardeşlerin Hayalı Gerçek Oldu - Son Dakika

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