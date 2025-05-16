Niğde\'de Engelliler Haftası İçin Empati Parkuru Kuruldu

Niğde'de Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla empati parkuru kuruldu.

Niğde Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Niğde Belediyesi iş birliğiyle kurulan parkurda engellilerin bireysel ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin empati duygusunun geliştirilmesi ve farkındalık oluşturulması hedeflendi. Ömer Halisdemir Meydanı'nda çeşitli engeller ile oluşturulan parkurlarda katılımcıların engelli bireylerin yaşam deneyimini anlama ve empati geliştirmesi için tekerlekli sandalye, işitme engelli, görme engelli, kısıtlı hareket yeteneği gibi empati deneyim noktaları yer aldı. Parkurda engellilerin yaşadıkları zorlukları deneyimleyen Niğde Vali Yardımcısı Ahmet Yıldız, "Bu tür etkinliklerle bir kez daha anlıyoruz ki empati kurmamız lazım ve engelleri ortadan kaldırmamız lazım. Devletimizin desteğiyle engellilerimize yönelik binalar yapılmakta, mevcut binalar ise engellilere yönelik değiştirilmekte, dönüştürülmekte. Tabii ki eksikler vardır ama zamanla bunların da aşılacağını düşünüyorum. Herkes bir engelli adayı. Engelleri kaldırdığımızda zaten hiçbir engel kalmayacak. Kalplerde engel yoksa engelli diye bir şey yoktur. İnsanlar sevgisiz kaldığı zaman engelli olur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Keser ise kurulan parkurla ilgili bilgi verdi. Keser, "Engelli vatandaşlarımıza daha engelsiz bir yaşam nasıl inşa edilebilir, bizler bunun gayreti içerisindeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak bunun için bir empati parkuru kurduk ve vatandaşlarımızın ziyaretine açtık. Görme, yürüme ve işitme engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını nasıl idame ettirdiklerini anlayabilmek için parkurlarımızı deneyimliyoruz. Şehirlerimizin engelliler için erişilebilir olmasının engelli vatandaşlarımızın hayatını nasıl kolaylaştırdığını fark ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Programda, engelliler için güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olan kurum ve kuruluşlara da erişilebilirlik belgesi verildi. - NİĞDE