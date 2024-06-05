Niğde'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Niğde'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi

Niğde'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları öğrendi. Şenlikte 40 öğretmen ve 167 öğrenci bir araya geldi. Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, geleneksel oyunların çocuklara eğlenceli bir öğrenme ortamı sunduğunu belirtti. Etkinlikte bayrak yarışı, halat çekme, çember ve uzun atlama gibi 14 farklı oyun oynandı.

05.06.2024 13:25
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Niğde'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

Niğde Kent Ormanında 40 öğretmen, 167 öğrencinin katılımı ile yapılan şenlikte çocuklar hem eğlendi hem de geleneksel oyunları öğrendi. Geleneksel oyunların fiziksel aktiviteyi teşvik ettiğini, ekip çalışması becerilerini geliştirdiğini söyleyen Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar geleneksel oyunların çocuklara eğlenceli bir öğrenme ortamı sunduğuna vurgu yaptı.

Yaşar, "Geleneksel oyunlarımız, kültürel mirasımızın bir parçasıdır ve bu şenlik, bu mirası gelecek nesillere aktarmak için bir vesiledir. Bugün 40 öğretmen ve 167 öğrencimizle gerçekleştireceğimiz etkinlikte 14 farklı geleneksel oyun oynanacak. Özellikle öğrencilerimizi teknoloji bağımlılığından kurtarmak, bilgisayar başından kaldırmak için bu etkinliği yapıyoruz. Çocuklarımız için gelişen teknolojinin etkileri sonucu bu tür etkinliklerin önemi daha da artmıştır. Geleneksel oyunlarımız, fiziksel aktiviteyi teşvik eder, ekip çalışması becerilerini geliştirir ve en önemlisi, çocuklarımıza eğlenceli bir öğrenme ortamı sunar" dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, bayrak yarışı, halat çekme, çember ve uzun atlama gibi 14 farklı geleneksel oyunu oynadı. Oynadıkları oyunlarla eğlenceli bir gün geçiren çocuklara kumanya ikramı ile program sona erdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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