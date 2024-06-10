Niğde'de Hayvanseverlerden Başıboş Sokak Köpekleriyle İlgili Yasa Teklifine Tepki - Son Dakika
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Niğde'de Hayvanseverlerden Başıboş Sokak Köpekleriyle İlgili Yasa Teklifine Tepki

Niğde'de bir araya gelen hayvanseverler, başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasının amaçlandığı yasa teklifi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada, öldürmek yerine çözüm üreten adımların atılması gerektiği vurgulandı. Hayvanseverler, etkin kısırlaştırma ile sorunun çözülebileceğini belirtti ve hayvanların öldürülmesine karşı olduklarını ifade etti.

10.06.2024 23:07
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Niğde'de bir araya gelen hayvanseverler, başıboş sokak köpeklerinin uyutulmasının amaçlandığı yasa teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Grup adına açıklamalarda bulunan Mehtap Özdemir, "Öldürmek yerine çözüm üreten adımların atılması ile yaşanan problemler ortadan kalkardı" dedi. Özdemir, "Bugün Müslüman bir ülkeye, uygar bir ülkeye ve bir hukuk devletine yakışmayacak bir biçimde meclise yasalaşması için sunulması düşünülen ölüm tasarısı için buradayız. Her gün Filistin'den gelen haberlerle ölen yüzlerce binlerce can için yüreğimiz paramparça olurken, her gün İsrail'e lanet ederken merhamet dini İslam'la şereflenmiş bizler nasıl olur da bütün köpeklerin katledilmesini çözüm olarak görebiliriz" dedi. Öldürmenin geçmişte de çözüm olmadığının altını çizen Özdemir, "Toplu katliamlarla popülasyon kontrol altına alınmaya çalışılmıştır fakat insanlık dışı bu uygulamalar hayvan sayısını azaltmak bir yana nüfus artışına sebep vermiştir. Bilimsel veriler savaş ve toplu ölümlerin olduğu dönemlerde içgüdüsel olarak canlıların çok daha fazla ürediklerini göstermiştir. 2004 yılında çıkmış yasayı uygulamamış kurumlar şimdi yapmadıkları görevlerinin sorumlusu olarak sokak köpeklerini göstermektedirler. Kısırlaştırmadılar nüfuslarının artmasına neden oldular, beslemediler, yol kenarlarına attılar, aşılamadılar, tedavi etmediler, ormana attılar. Yetmedi kürekle döve döve öldürdüler, yetmedi canlı canlı gömdüler. Öldürmek çözüm olsaydı çoktan başarmış olurdunuz" ifadelerine yer verdi.

Kültüre, ahlaka, inanca uygun adımlar atılması gerektiğini ifade eden Özdemir, hem insan hem hayvan refahını sağlayacak çözümün uygulanmasını istedi. Özdemir, "Sorumlu tüm kurumların kanunda belirtildiği gibi üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi, yani etkin kısırlaştırma ile çözüm mümkündür. Biz yaşam hakkı savunucuları hayvanların ve insanların ortak menfaati için üzerimize düşen görevi bu zamana kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Fakat hayvanların öldürülmesini asla kabul etmiyoruz. Canımızı veririz canlarımızı vermeyiz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde'de Hayvanseverlerden Başıboş Sokak Köpekleriyle İlgili Yasa Teklifine Tepki - Son Dakika

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