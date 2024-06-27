Niğde'de Hükümlülere Forklift ve Kepçe Operatörlüğü Sertifikaları Verildi - Son Dakika
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Niğde'de Hükümlülere Forklift ve Kepçe Operatörlüğü Sertifikaları Verildi

Niğde\'de Hükümlülere Forklift ve Kepçe Operatörlüğü Sertifikaları Verildi

Niğde'de düzenlenen törenle forklift ve kepçe operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamlayan 17 hükümlü, sertifikalarını aldı. Denetimli serbestlik bünyesindeki hükümlülerin mesleki bilgi ve beceri kazanmaları amacıyla düzenlenen kursun ardından sertifikalar verildi.

27.06.2024 13:32  Güncelleme: 13:38
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Niğde'de forklift ve kepçe operatörlüğü eğitimini başarıyla tamamlayan 17 hükümlü, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Denetimli serbestlik bünyesindeki hükümlülerin mesleki bilgi ve beceri kazanarak, bu sayede toplumsal hayata katkı sağlamaları amacıyla Niğde Belediyesi, Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde iş makinesi operatörlüğü kursu düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından verilen 24 saati teorik ve 36 saati uygulamalı 60 saat süren eğitimi başarıyla tamamlayan ve yapılan sınavda başarılı olan 17 kursiyere iş makinası operatörlüğü belgesi verildi. Kursiyerler, Niğde Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle belgelerini aldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, programın istihdam garantili bir proje olduğuna değindi. Vali Çelik, "İş verenlerin en çok ihtiyaç duyduğu personel, iş makinası operatörü olarak karşımıza çıkıyor. Bugün sertifikalarını vereceğimiz arkadaşlarımız çok rahat bir şekilde iş bulacaklar. Arkadaşlarımız bir şekilde suça bulaşmış ve cezasını çekmiş. Sonuçta işi, gücü ve kazancı, geliri olan bir vatandaşımız suça bulaşmaz. Bu program da istihdam garantili bir program oldu. Yükümlü arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Projeye katkı sağlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise şunları söyledi:

"Niğde gelişen ve dönüşen bir şehir. Son dönemde özellikle sanayi ve şehirleşme anlamında en hızlı gelişen illerden bir tanesiyiz. Bu anlamda da en büyük ihtiyaç mavi yaka dediğimiz eleman ihtiyacı. Yükümlülerin bu eğitimi alıp operatör olmaları bizi ayrıca mutlu etti. Hepsini tebrik ediyorum."

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, kursun düzenlenmesine katkısı olan paydaşlara teşekkür ederek, kursu başarı ile tamamlayan hükümlüleri tebrik etti.

Yapılan konuşmaların ardından beko-loder ve forklift operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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