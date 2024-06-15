Niğde'de Kurban Bayramı için alınan tedbirler açıklandı

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Niğde Valiliği Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmeleri için Emniyet Müdürlüğüne bağlı 434 ekip ve bin 672 polis, Jandarma Komutanlığı'na bağlı 297 ekip ve bin 41 asker olmak üzere Niğde genelinde toplam 731 ekip, 2 bin 713 personel görev yapacak.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Kurban Bayramı'nın Niğde'de huzur ve güven içinde idrak edilmesi için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi. Açıklamada; "9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca polis sorumluluk bölgesinde kurban kesimi olarak belirlenen 7 kesim noktasında 7 ekip 14 personel görevlendirildi. Ekiplerimiz belirtilen noktalarda sahte para, dolandırıcılık, yankesicilik vb. olaylara karşı gerekli çalışmalarını yapacaktır. İl merkezinde vatandaşlarımızın yoğun olacağı değerlendirilen güzergahlar üzerinde asayiş yönünden yaya devriye olarak 26 güzergahta 52 personel, trafik yönünden 46 ekip 98 personel, arife günü asayiş yönünden 17 ekip ve 26 devriye güzergahında 170 personel, trafik yönünden 46 ekip 98 personel, bayramın 1. günü asayiş yönünden 17 ekip ve 17 devriye güzergahında 110 personel, trafik yönünden 46 ekip 98 personel, bayramın 2. günü asayiş yönünden 17 ekip ve 17 devriye güzergahında 110 personel, trafik yönünden 46 ekip 98 personel, bayramın 3. günü asayiş yönünden 17 ekip ve 17 devriye güzergahında 110 personel, trafik yönünden 46 ekip 98 personel, bayramın 4.günü ise asayiş yönünden 17 ekip ve 17 devriye güzergahında 110 personel, trafik yönünden 46 ekip 98 personel görev yapacak" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE