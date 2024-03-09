Niğde\'de \'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması\' düzenlendi

Niğde'de çocuklara eğlenirken öğrenmenin yanı sıra çocuk hakları ve sorumlulukları ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması' düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmada 51 takım 204 yarışmacı derece alabilmek için mücadele etti. 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması'nda konuşma yapan Niğde Valisi Cahit Çelik çocuklara verilen sosyal hakların birer lütuf değil, sorumluluk ve ödev olduğunu vurguladı. Vali Çelik; "Çocuk hakları; hem kanunen, hem ahlaki olarak dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma, fiziksel ve psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklarının bütünüdür. Bizler çocuklarımızın bu haklarını korumakla görevli, onlara karşı bu ödevimizi gerçekleştirmekle yükümlüyüz. Unutmayınız ki; her hakkın bir karşılığı, her özgürlüğün de bir sorumluluğu vardır. Bugün burada, sadece bir yarışma için değil, aynı zamanda bir farkındalık oluşturmak için bir aradasınız. İlimizde ilki gerçekleştirilen 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması', bir yarışmanın yanı sıra çok daha derin bir amaçları ihtiva eden olan bir etkinliktir. Burada amacımız çocuklarımızın sahip olduğu haklar ile birlikte aynı zamanda sorumluluklarını da kavramalarına katkı sağlayacaktır. Bu yarışmayı düzenlerken amacımız, sadece sizleri bir araya getirmek değil, aynı zamanda birer farkındalık elçisi olarak yetiştirmektir. Her bir puzzle parçası birleştiğinde, sadece bir resim ortaya çıkmayacak; aynı zamanda çocuk haklarına ve sorumluluklarına dair ortak bir anlayış da şekillenecektir" diye konuştu. Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek ise etkinliğin amacını açıkladı. Zeybek; "Bugün burada yapacağımız puzzle yarışması, çocuklarımızın hem hakları hem de sorumlulukları konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı olacaktır. Puzzle parçalarının bir araya getirilmesi, her bir parçanın önemli olduğunu anlamak ve bu parçaların bir bütünü oluşturmak için çalışmak anlamına gelir. Bu noktada, çocukların toplumda birer parça olduklarını ve katkılarının değerli olduğunu anlamaları çok önemlidir" ifadelerini kullandı. Çocuklar adına konuşma yapan Zeynep Serttaş ise Çocuk Hak ve Özgürlükleri ile ilgili metni katılımcılara okudu.
204 kişinin mücadele ettiği yarışmada ilk 3'e giren takımlar düzenlenen törenle ödüllendirildi. - NİĞDE
Son Dakika › Yerel › Niğde'de 'Parça Parça Eğlence Puzzle Yarışması' düzenlendi - Son Dakika
Oyunun geliştiricisi Eric Barone, Stardew Valley'in yeni büyük güncellemesinin ne zaman geleceğini açıkladı. Mart ayında yayınlanacak olan güncelleme, PC oyuncularına sekiz kişilik çoklu oyuncu desteği ve birçok yeni özellik sunacak.
AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanmak olduğunu söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Meslek Komiteler ve Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. Hisarcıklıoğlu, BTSO'nun bir 'proje fabrikası' haline geldiğini ve Bursa'ya yakışan bir vizyonun ürünü olan projeleri takdir etti.
Büyükçekmece'de yaşayan 40 yıllık ziraat mühendisi Murat Karakoç, bağımsız belediye başkan adayı olduğu ilçesinde sıra dışı seçim çalışmasıyla dikkat çekiyor. Karakoç, kendi kullandığı saman yüklü traktör, su tankeri, kepçe ve minibüs ile seçim çalışması yapıyor.
ANKA HABER AJANSI 28 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNDEMİ
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP'ye geçen İYİ Parti üyeleri için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Törende konuşan Günel, diğer İYİ Partili arkadaşlara kapılarının ve yüreklerinin açık olduğunu belirtti.
AK Parti Ortahisar Belediye Başkan Adayı Ergin Aydın, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi kapsamında Aydınlıkevler Mahallesi'nde hemşehrileriyle buluştu. Aydın, halkın desteğini isteyerek projelerini hayata geçireceklerini belirtti.
RTÜK üyeleri Tuncay Keser ve İlhan Taşcı, TRT’yi, seçim döneminde iktidar partisi ile muhalefet partilerinin adayları hakkında tek taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle Üst Kurul'a şikayet etti ve işlem yapılmasını istedi. Dilekçede; “40 günlük yayın kayıtları incelenerek, İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisinin ekrana getirilme süreleri hesaplanmıştır. 40 günlük yayın karnesi hesaplamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin ekrana getirilme süresi 1945 dakika olarak kayda geçmişken; Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP’nin ekrana getirilme süresinin yalnızca 25 dakika olduğu görülmektedir” denildi.
31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kadın model Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?