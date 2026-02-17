Niğde\'de Ramazan bereketi mahalle sofralarında yaşanacak

Niğde Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu şehrin her köşesine taşımaya hazırlanıyor. Her yıl geleneksel hale gelen "Gönül Sofraları" ve teravih sonrası "Muhabbet Çadırı" buluşmaları, 2026 yılında da dolu dolu bir takvimle tüm Niğdelileri aynı sofrada buluşturacak.

Ramazan ayının coşkusu, 24 Şubat 2026 Salı günü Nar Sosyal Tesisi'nde kurulacak ilk gönül sofrası ile başlayacak. İftarın ardından program, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki Hatipoğlu Camii'nde kurulacak Muhabbet Çadırı ile devam edecek. Vatandaşlar, teravih namazı sonrası ikramlar ve samimi sohbetler eşliğinde bir araya gelecek.

Başkan Özdemir: "Gönüllerimiz bir, soframız bereketli olsun"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, tüm hemşehrilerini programlara davet ederek şunları söyledi: "Ramazan ayı, paylaşmanın ve kardeşliğin en üst seviyeye çıktığı mübarek bir zamandır. Şehrimizin her mahallesinde kuracağımız sofralarla, sadece yemeğimizi değil, sevgimizi ve kardeşliğimizi de paylaşıyoruz. Muhabbet çadırlarımızda teravih sonrası hemşehrilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinlemek, onlarla omuz omuza olmak bizim için en büyük mutluluk. Tüm halkımızı bu manevi iklimi birlikte solumaya davet ediyorum."

Çocuklar için geleneksel eğlenceler

İftar programları sadece yemekle sınırlı kalmayacak. İftar yemeği öncesi ve sonrasında çocuklar için düzenlenecek Hacivat-Karagöz gösterileri ve çeşitli yarışmalarla Ramazan gelenekleri yaşatılacak.

Ramazan'ın bereketini paylaşmak adına düzenlenen iftar yemekleri, belirlenen tarihlerde şu tesis ve salonlarda gerçekleştirilecek;

24 Şubat Salı: Nar Mahallesi, Nar Sosyal Tesisi.

26 Şubat Perşembe: Şehitler Mahallesi, Forever Düğün Salonu.

6 Mart Cuma: Şahsüleyman Mahallesi, Mavi Köşk Düğün Salonu.

12 Mart Perşembe: İlhanlı Mahallesi, Alyans Düğün Salonu.

İftarın ardından teravih namazı sonrası vatandaşların ikramlar eşliğinde bir araya geleceği Muhabbet Çadırları, şu cami ve mahallelerde kurulacak:

24 Şubat Salı: Aşağıkayabaşı Mahallesi, Hatipoğlu Camii.

3 Mart Salı: Efendibey Mahallesi, Muradiye Camii.

10 Mart Salı: İnönü Mahallesi, Çifte Minareli Camii.

17 Mart Salı: Sarıköprü Mahallesi, Ulu Camii. - NİĞDE