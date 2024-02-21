Niğde\'de S Plaka Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ve Niğde servis şoförlerinin katılımıyla S plaka bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıda, şoförler S plakanın çıkarılmasını istedi. S plaka ihalesi, servis şoförlerinden kurulacak komisyon sonrası ihaleye çıkacak.

Toplantının açılışında şoför esnafına S plakası hakkında bilgilendirmelerde bulunan Niğde Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan, "Hiçbir esnafımızın mağdur olmaması için oda olarak elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Bizden öncede dönemde de problem haline gelen S plaka sorununu çözmek için bir araya geldik. Zabıta Müdürlüğü kimin isteyip kimin istemediğini görmek istedi. Bu plakanın çıkartılması içi istenen şart Türkiye'nin her yerinde aynı. İkametgah şartı vardı, yani Niğde ilinde ikamet etmek gerekiyordu, biz belediye yetkileriyle yaptığımız görüşmelerde buna bir kolaylık tanınacağı bildirildi. Bir diğer sorun plakaların yıl süresiydi. Bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. 10 yıl sonra plaka kendilerinden alınacak gibi bir şey kimsenin aklına gelmesin dedi. Öte yandan plaka ücretleri taksitli olacak" dedi.

Toplantı sonunda servis şoförlerinin sorun ve taleplerini dinlenirken, servis şoförlerinden kurulacak olan yetkili 5 kişi ile S Plaka çıkartılması için gerekli konuların komisyonda görüşülüp karara bağlanacağı bildirildi. - NİĞDE