Niğde'de suçla mücadelede kurumlar Başsavcı Aydın Tuncay başkanlığında toplandı - Son Dakika
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Niğde'de suçla mücadelede kurumlar Başsavcı Aydın Tuncay başkanlığında toplandı

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Niğde\'de suçla mücadelede kurumlar Başsavcı Aydın Tuncay başkanlığında toplandı
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Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay başkanlığında, suçla mücadelede kurumlar arası iş birliği için toplantı yapıldı. Toplantıda organize suç örgütleri, uyuşturucu, yasa dışı bahis, kumar ve spor suçlarına yönelik soruşturma süreçleri ve tedbirler değerlendirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay başkanlığında, suçla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen toplantıda; organize suç örgütleri, uyuşturucu, yasa dışı bahis, kumar ve spor suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıya Niğde Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kadir Aydın, Bor Cumhuriyet Başsavcısı Sait Okur, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Murat Dinçer, Cumhuriyet savcıları, kolluk birimleri ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; toplantıda yeni nesil organize suç örgütleri, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve kumar suçları ile spor suçlarıyla mücadele konuları ele alındı. Bu alanlarda yürütülen soruşturma süreçleri, karşılaşılan sorunlar ve alınabilecek tedbirler değerlendirildi. Toplantıda ayrıca, suç ve suçluyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla kolluk birimleri ile ilgili kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve karşılaşılan sorunlara yönelik ortak hareket edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada; suçla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve önleyici çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinin önemine vurgu yapıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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