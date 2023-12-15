Niğde\'de Tarımsal Üretim ve Sözleşmeli Üretim Toplantısı Gerçekleştirildi

Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarımsal Üretimin Planlanması ve Sözleşmeli Üretim Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı.

Tarımsal Üretimin Planlanması ve Sözleşmeli Üretim Bilgilendirme Toplantısı Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş başkanlığında İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda; Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, tarımsal üretimin planlaması ve sözleşmeli üretimle yerelde Niğde'nin, genelde ise ülkenin üretiminin planlanmış olacağını ve bundan sonraki süreçte de planlama dahilinde hareket edileceğini söyledi.

İlgili şube müdürleri ve birim sorumlusu tarafından ise 'Bitkisel Üretim', 'Hayvancılık ve Su Ürünlerinde Üretimin Planlanması' ve 'Sözleşmeli üretim' konuları hakkında bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE