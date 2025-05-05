Niğde\'de Trafik Güvenliği Etkinliği

Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Niğde Valisi Cahit Çelik'in katılımıyla motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Motobor Kulübü üyesi motosiklet sürücülerine reflektif neon sarı yelekler hediye edildi. Vali Çelik, sürücülere kask kullanımı, hız sınırlarına riayet ve trafik kurallarına uyma konularında hatırlatmalarda bulundu.

Trafik güvenliğinin yalnızca bir haftayla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Vali Çelik, jandarma ve emniyet personelinin iş birliğiyle sürdürülen farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Trafik güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Çelik, vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alan uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE