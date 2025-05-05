Niğde'de Trafik Güvenliği Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'de Trafik Güvenliği Etkinliği

Niğde\'de Trafik Güvenliği Etkinliği

Vali Çelik, motosiklet sürücülerine kask ve trafik kuralları hakkında farkındalık sağladı.

05.05.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karayolu Trafik Güvenliği Günü ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Niğde Valisi Cahit Çelik'in katılımıyla motosiklet sürücülerine yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte Motobor Kulübü üyesi motosiklet sürücülerine reflektif neon sarı yelekler hediye edildi. Vali Çelik, sürücülere kask kullanımı, hız sınırlarına riayet ve trafik kurallarına uyma konularında hatırlatmalarda bulundu.

Trafik güvenliğinin yalnızca bir haftayla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Vali Çelik, jandarma ve emniyet personelinin iş birliğiyle sürdürülen farkındalık çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Trafik güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür eden Çelik, vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alan uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Trafik Haftası, Etkinlikler, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'de Trafik Güvenliği Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır ölümler Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu Sır ölümler! Bir gün arayla cansız bedenleri bulundu
Arda Güler’den Celta Vigo ağlarına füze Arda Güler'den Celta Vigo ağlarına füze
Netanyahu, Tel Aviv’e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a misilleme sözü verdi Netanyahu, Tel Aviv'e saldırıdan sorumlu tuttuğu İran'a misilleme sözü verdi
Süper Lig’e çıkan ikinci takım belli gibi Süper Lig'e çıkan ikinci takım belli gibi
Şırnak’ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi Şırnak'ta kamyon kasasında 2,5 ton kaçak et ele geçirildi
Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf son anda kurtardı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin tarifelerinde geri adım: Onlarla asla iş yapamazsınız
CHP, Özel’in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu CHP, Özel'in makam aracının kapalı otoparka alınmadığı iddiasıyla ilgili valiliğe şikayette bulundu
Zafer Partisi’nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma Ümit Özdağ da açıklama yaptı Zafer Partisi'nden Sırrı Süreyya Önder paylaşımları için savunma! Ümit Özdağ da açıklama yaptı
Derbiyi izlemek için Kadıköy’e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı Derbiyi izlemek için Kadıköy'e giden Acun Ilıcalı neye uğradığını şaşırdı
Saldırı sonrası Özgür Özel’den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir Saldırı sonrası Özgür Özel'den yeni açıklama: Gün husumet, kin çıkarma günü değildir

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 16:47:21. #7.12#
SON DAKİKA: Niğde'de Trafik Güvenliği Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.