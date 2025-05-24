Niğde'de Türk Mutfağı Haftası Etkinliği Coşkuyla Kutlandı

Tarihi kilise bahçesinde Türk mutfağı rüzgarı esti

NİĞDE - Niğde'nin Aktaş Kasabası, her yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Tarihi kaynaklarda Andavilis olarak geçen, geç antik dönemde İstanbul'dan Kilikya'ya giden yol üzerinde önemli bir konaklama noktası olan Andaval Kilisesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı, yöresel kıyafet sergisi açıldı.

Niğde Valiliği, Aktaş Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen etkinlikte çarşaf böreği yapıldı, helva kavruldu, maniler okundu ve şarkılar söylendi. Katılımcılar, sadece damak tadına değil, aynı zamanda bölgenin misafirperverlik geleneğine de tanıklık etti.

Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün burada geleneksel lezzetlerimizin güzel örneklerini tanıyacağız. Aynı zamanda bu kadim topraklarda çok büyük bir gelenek olan misafirperverliği göreceğiz. Aktaş, yıllardır bu geleneği yaşatan bir kasabamız. Bu özel hafta boyunca Türk mutfağının sürdürülebilir, sağlıklı ve atıksız yiyeceklerini tanıtacağız. Bereketli ve huzurlu sofralar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk ise etkinliğin Aktaş Kasabası'nda düzenlenmesinin nedenine değinerek, "Aktaş halkı geçmişten bu yana yardımlaşmayı, misafire sahip çıkmayı bilen bir topluluktur. Evlerini açarlar, yemeklerini paylaşırlar. Bu yardımseverlikleriyle ün kazanmış bir yerdir. Aynı zamanda mübadele köyü olan Aktaş'ta bu ruh hala yaşıyor. Biz de bu ruhu tanıtmak ve yaşatmak istiyoruz. Bugün burada geleneksel kıyafetler, yemekler ve kültürel değerleri Türk Mutfağı Haftası kapsamında tanıtacağız" dedi.

Kültürel mirasın yaşatılmasına ve Türk mutfağının zenginliğinin aktarılmasına katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çarşaf böreği katılımcılara tanıtıldı ve ikram edildi.