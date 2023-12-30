Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda şehitler için fidan dikimi gerçekleştirildi

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler; şehitler için düzenledikleri anma ve dua programında fidan dikimi gerçekleştirdi.

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Bor ve Ulukışla Yurdunda şehitleri anma ve dua programı gerçekleştirilirken, Fadimana Yurt öğrencileri tarafından ise şehitlerin isimlerini yaşatmak adına onların anısına fidan dikildi. Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Bu fidanlar serpildikçe, bizlere ve gelecek kuşaklara hem şehitlerimizin fedakarlığını hem de vatan sevgilerini her daim hatırlatacak. Şehitlerimizin ruhlarının şad olması için dualarımızı ederken adlarını ve aziz hatıralarını her daim yaşatacağımıza söz verdik" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE