Niğde'den ABD'ye Büyük Başarı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Niğde'den ABD'ye Büyük Başarı

Niğde\'den ABD\'ye Büyük Başarı

Can Harmanşah, dil bilmeden gittiği ABD'de 'Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi' ödülünü kazandı.

31.01.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de yaşarken gündelik işçi olarak birçok işte çalışan Can Harmanşah; İngilizce bilmeden gittiği ABD'de 'Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi' ödülüne layık görüldü.

Niğde'den Amerika'nın Ohio eyaletine uzanan hikayesiyle sosyal medyada fenomen olan ve ABD'de tır şoförleri için eğitim okul açan Can Harmanşah; 8. Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri kapsamında 'Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi' ödülüne layık görülerek kentin gururu oldu. Gerçekleşen ödül törenine iş yoğunluğu nedeniyle katılamayan Harmanşah adına ödülü, anne Berrin Harmanşah ve baba Orhan Harmanşah teslim aldı.

Başarılarıyla gençlere ilham oluyor

Eskişehir'de başladığı üniversite eğitimini ABD'de tamamlayan ve yüksek lisansını orada yapan Can Harmanşah, dil bilmeden gittiği Amerika'da büyük bir başarı hikayesine imza attı. Çeşitli işlerde çalışarak başladığı kariyerine tır şoförü olarak devam eden ve Amerika'nın ilk Türk TIR Okulu'nu kurarak sektörde bir ilki gerçekleştiren Harmanşah; ABD'de çalışmak isteyen Amerikalılara, Türklere ve birçok göçmene CDL (TIR ehliyeti) belgesi kazandırarak meslek sahibi olmalarına katkı sağlıyor. Babasının aracını satarak sağladığı destekle Amerika macerasına başlayan genç girişimci, karşılaştığı zorluklara rağmen elde ettiği başarılarla gençlere de ilham oluyor.

Ailemi gururlandırmak en büyük hayalimdi

'Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi' ödülünü almaya hak kazanan Harmanşah; "Benim hayattaki en büyük hayalim ve başarım, ailemi gururlandırmaktı. 2024 yılı için Amerika'nın Midwest bölgesinde en başarılı okul olduk. Son üç yıl içinde birçok vatandaşımızı TIR şoförü yaparak göçmenlerin hayallerini gerçekleştirmesine katkı sağladık. Uluslararası Başarı ve Kariyer Ödülleri tarafından Amerika'nın En Başarılı Genç Girişimcisi seçilmek benim için büyük bir onur. İş yoğunluğum nedeniyle katılamadığım bu anlamlı ödül töreninde, benim için en değerli kişiler olan annem ve babam bu ödülü aldı. Bu ödülü ortaklarım, çalışanlarım, öğrencilerim, takipçilerim ve Amerika'da mücadele veren tüm göçmenler adına alıyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niğde'den ABD'ye Büyük Başarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:09:49. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'den ABD'ye Büyük Başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.