Niğde Garı ve çevresi, yeni proje ile kentin cazibe merkezi haline gelecek - Son Dakika
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Yerel

Niğde Garı ve çevresi, yeni proje ile kentin cazibe merkezi haline gelecek

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, Niğde Belediyesi ile birlikte Demiryolu Altgeçidi Projesi ve Niğde Garı'nın kentle bütünleşmesi projesine hemen başlayacaklarını açıkladı. Niğde Garı'nın tarihi yapısı, tescilli binaları ve yeşil alanı ile burayı Niğde'ye kazandıracakları farklı bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını açıklayan Başkan Özdemir; 'Niğde ekonomisine kazandıracağımız yeni proje ile şehrimize değer katacak yeni projelerimiz ile bu çalışmaları aynı zamanda başlatmış oluyoruz'

04.06.2024 11:26
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Niğde Garı ve çevresi, yeni proje ile kentin cazibe merkezi haline gelecek.

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, TCDD'nin planlanan projelerini yerinde görmek üzere Niğde'ye geldi. Kurt; Niğde Belediyesi ile birlikte Demiryolu Altgeçidi Projesi ve Niğde Garı'nın kentle bütünleşmesi projesine hemen başlayacaklarını açıkladı. Veysi Kurt Niğde Garı'nda incelemenin ardından yaptığı açıklamada; "Niğde Belediyesi ile birlikte hem ulaşım hizmetlerini en iyi şekilde karşılayacak hem de yatırım alanlarının kentin cazibe noktaları olabilecek şekilde yeniden planlanması için bugünden itibaren belediyemiz ile birlikte çalışmalara başlıyoruz" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Veysi Kurt, AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve diğer yetkililerle birlikte Niğde Garı, İlhanlı Mahallesi Demiryolu Altgeçidi ve Andaval Yükleme Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. TCDD Genel Müdürü Kurt, geçtiğimiz hafta AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in kendisini ziyaret ettiğinde Niğde ile ilgili pek çok hususu görüştüklerini söyledi. Veysi Kurt; "Bu görüşmede arkadaşlarımızla ile birlikte Niğde'ye gelme sözü vermiştik. Ulaştırma projelerimize desteklerini esirgemeyen, çoğu zaman bizden fazla, özellikle ulusal ve uluslararası koridorları kamuoyu ile paylaşan cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunmak istiyorum" dedi. Cumhuriyetin ilk yıllarının tarihi mirası olan tren garlarını korumak ve bunları kent ile bütünleştirmek, kent estetiğine daha uygun hale getirmek için ciddi projelerinin olduğunu belirten TCDD Genel Müdürü Kurt; "Hem cumhurbaşkanımızın hem Ulaştırma ve Altyapı bakanımızın bu konuda bize talimatları var. Biz bu vizyonu belediye başkanımız ve milletvekillerimiz ile birlikte geliştirmek ve zenginleştirmek için bugün Niğde'deyiz. Niğde Garı'mızı, belediyemiz ile birlikte hem ulaşım hizmetlerini en iyi şekilde karşılayacak hem de yatırım alanlarını kentin cazibe noktaları olabilecek şekilde yeniden planlanması için bugünden itibaren belediyemiz ile birlikte çalışmalara başlıyoruz" diye konuştu. Niğde Belediyesi'nin kent merkezini İlhanlı Mahallesi'ne ve Şehirlerarası Otobüs Terminaline bağlayacak olan demiryolu altgeçidinin genişletilmesi ve modernizasyonu ile ilgili projesiyle de yakından ilgilendiklerini ifade eden Kurt; "Burada kentimize yakışır şekilde buranın bir sanat yapısı olması noktasında elimizden ne geliyorsa onu inşallah hep beraber insanımızın hizmetine sunulmasına katkı sağlayacağız. Niğde, özellikle, madenler ihracat noktasında çok önemli bir görev ifa ediyor ve bu görevleri demiryolları üzerinden ağırlıklı olarak icra etme noktasında hedefler ile vizyonlar var. Biz de bu hedefleri vizyonları gerçekleştirmek adına yine hükümetimizin yıllardır vermiş olduğu desteğin bir projesi olarak Andaval Yükleme Merkezindeki 1. Faz çalışmamız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'de Niğde'de yürütülen ve planlanan projelerle ilgili olarak desteklerinden dolayı TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt'a teşekkür etti.

Niğde Garı'nın tarihi yapısı, tescilli binaları ve yeşil alanı ile burayı Niğde'ye kazandıracakları farklı bir proje hazırlığı içerisinde olduklarını açıklayan Başkan Özdemir; "Niğde ekonomisine kazandıracağımız yeni proje ile şehrimize değer katacak yeni projelerimiz ile bu çalışmaları aynı zamanda başlatmış oluyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Garı ve çevresi, yeni proje ile kentin cazibe merkezi haline gelecek - Son Dakika

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