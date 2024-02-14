Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 15 kişilik sürekli işçi alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.
Başvurular 13-19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR sitesi, ALO-170 ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Alım yapılacak işçilerde aranan şartlar ise şöyle;
"10 tarım işçisi için aranan özel şartlar; en az ilköğretim mezunu olmak. Niğde'de ikamet etmek. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak."
4 laboratuvar temizlik İşçisi için aranan özel şartlar; En az ilköğretim mezunu olmak. Niğde'de ikamet etmek. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. MEB veya yükseköğretim kurumları onaylı "Gıda ve su sektöründe çalışanlar için Hijyen Eğitimi" ve MEB veya yükseköğretim kurumları onaylı "Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi" Sertifikalarına sahip olmak.
1 Sıhhi Tesisatçı için aranan özel şartlar; en az ilköğretim mezunu olmak. Niğde'de ikamet etmek. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhı Tesisat Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri dallarından birinden ya da üniversitelerin Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat bölümünden mezun olmak veya ilanın yayımlanmasından önce alınmış Mesleki Yeterlilik Kurumu, MEB veya yükseköğretim kurumları onaylı Sıhhı Tesisat ustalık belgesine sahip olmak veya ilanın yayımlanmasından önce en az 3 yıl sıhhi tesisat işlerinde çalıştığını barkotlu SGK dökümü ile belgelemek gerekiyor.
Daimi işçi alımı için kura tarihi 27 Şubat 2024'te 09.00 ve 18.00 saatleri arasında olacak şekilde belirlenirken kura yeri https://www.tarimorman.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. - NİĞDE
Son Dakika › Yerel › Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nde İşçi Alımı Duyurusu - Son Dakika
Aralık ayında Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi. İstihdam artış oranı ise yıllık bazda tahminlere paralel olarak yüzde 1.3 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasılası ise aynı çeyrekte tahminlere paralel olarak yüzde 0.1 büyüdü.
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Süper Lig lideri Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın nerede oynanacağı tartışmaları sona erdi. TFF, maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a resmi bir ziyarette bulunuyor. Bu ziyaretin gündemi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ikili ilişkiler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meselelerin ele alınması olacak.
Real Madrid'in dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i deplasmanda 1-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli futbolcumuz Arda Güler'in üzgün görüntüsü büyük tepki çekti.
Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, makamına gelen 85 yaşlarındaki bir kişiyi eşinin yanında itekleyerek dışarı çıkardı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği noktalarda vatandaşların tepkisiyle karşılaşıyor. O anlarda kaydedilen bir görüntüde vatandaşlardan biri tavırlarından rahatsız olduğu Başkan Ergün'e "Elini indir, beni böyle sevme! Ben köpek değilim" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Serdar Ortaç, son açtığı canlı yayında küfürler savurdu. Alkollü olduğu görülen Ortaç'ın küfürlerini duyan evdeki kadın çalışanı hemen telefonu alarak yayını kapattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?