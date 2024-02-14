Niğde Patates Araştırma Enstitüsü\'nde İşçi Alımı Duyurusu

Yerel

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 15 kişilik sürekli işçi alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

Başvurular 13-19 Şubat tarihleri arasında İŞKUR sitesi, ALO-170 ve e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Alım yapılacak işçilerde aranan şartlar ise şöyle;

"10 tarım işçisi için aranan özel şartlar; en az ilköğretim mezunu olmak. Niğde'de ikamet etmek. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak."

4 laboratuvar temizlik İşçisi için aranan özel şartlar; En az ilköğretim mezunu olmak. Niğde'de ikamet etmek. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. MEB veya yükseköğretim kurumları onaylı "Gıda ve su sektöründe çalışanlar için Hijyen Eğitimi" ve MEB veya yükseköğretim kurumları onaylı "Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi" Sertifikalarına sahip olmak.

1 Sıhhi Tesisatçı için aranan özel şartlar; en az ilköğretim mezunu olmak. Niğde'de ikamet etmek. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhı Tesisat Sistemleri, Yapı Tesisat Sistemleri dallarından birinden ya da üniversitelerin Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat bölümünden mezun olmak veya ilanın yayımlanmasından önce alınmış Mesleki Yeterlilik Kurumu, MEB veya yükseköğretim kurumları onaylı Sıhhı Tesisat ustalık belgesine sahip olmak veya ilanın yayımlanmasından önce en az 3 yıl sıhhi tesisat işlerinde çalıştığını barkotlu SGK dökümü ile belgelemek gerekiyor.

Daimi işçi alımı için kura tarihi 27 Şubat 2024'te 09.00 ve 18.00 saatleri arasında olacak şekilde belirlenirken kura yeri https://www.tarimorman.gov.tr internet adresinde ilan edilecek. - NİĞDE