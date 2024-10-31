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Niğde Üniversitesi Ödülleri Başvuruları Açıldı

Niğde Üniversitesi Ödülleri Başvuruları Açıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2023 Bilim, Sanat İnsanı Ödülü başvurularını başlattı.

31.10.2024 11:51
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Bilim, Sanat İnsanı Ödülü, Genç Bilim Sanat İnsanı Ödülü başvuruları başladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde görev yapan akademik personel, idari personel, öğrenciler ve kurum dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin 2023 yılı için bilim, eğitim, üniversite ve topluma hizmetlerinin değerlendirileceği, üstün başarılarının teşvik edilmesi ve başarılarının desteklenmesi amacıyla ödüller verilecek.

Akademik Personel Ödülleri; Uluslararası Değerlendirmelere Göre En Etkili Bilim İnsanı Ödülü, Bilim/ Sanat İnsanı Ödülü, Genç Bilim/ Sanat İnsanı Ödülü, Öncelikli Alana Katkı Ödülü, Makale Performans Ödülü, Proje Performans Ödülü, Patent Ödülü, Kuruma Katkı Ödülü, Akademik Hizmet/ Vefa Ödülü, Akademik Yükselme ve Şal Takma, Teşekkür Plaketi, Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi Uygulama Ödülü, Kitap Ödülü, Atıf Ödülü, Spor Ödülü, Topluma Katkı Ödülü, Yönetilen En Başarılı Doktora Tezi Ödülü, Yönetilen En Başarılı Yüksek Lisans Tezi Ödülü, Girişimci Akademisyen Ödülü, Üniversite Sanayi İş Birliği Ödülü, Kalite Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Özel Ödül şeklinde verilecek.

İdari Personel Ödüller; Bireysel Başarı Ödülü, Birim Başarı Ödülü, Hizmet/ Vefa Ödülü, Teşekkür Belgesi, Spor Ödülü, Özel Ödül, Öğrenci Ödülleri ise Öğrenci Başarı Ödülü, Aktif Öğrenci Kulübü Ödülü, Topluma Hizmet Ödülü, Öğrenci Temsil Ödülü, Spor Ödülü, En Başarılı Doktora Tezi Ödülü, En Başarılı Yüksek Lisans Tezi Ödülü, Girişimci Öğrenci Ödülü, Özel Ödülü, Dış Paydaş Ödülleri de Toplumsal Katkı Ödülü, Bilime/ Sanata Destek Ödülü başlığı altında verilecek.

Bilim/Sanat İnsanı Ödülü, Genç Bilim/Sanat İnsanı Ödülü, Öncelikli Alana Katkı Ödülü, Kitap Ödülü, Atıf Ödülü, Makale Performans Ödülü, Proje Performans Ödülü, Patent Ödülü, Eğitim ve Öğretimde Yenilikçi Uygulama Ödülüne başvurular AKAPEDIA üzerinden yapılacağı belirtilirken diğer ödüller için başvurular Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ödül Yönergesinde belirtildiği şekliyle, belirtilmeyen durumlar için de bireysel olarak Ödül Komisyonu Başkanlığına yapılacak.

23 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 08 Kasım 2024 tarihinde sona erecek 27 Kasım 2024 tarihinde ise düzenlenecek törenle ödül töreni düzenlenecek. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Üniversitesi Ödülleri Başvuruları Açıldı - Son Dakika

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