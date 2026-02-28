Vali Akmeşe Altunhisar\'da vatandaş ve esnafla buluştu

Niğde Valisi Nedim Akmeşe Altunhisar ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İlçe, belde, köy ve mahalle ziyaretleri kapsamında Altunhisar'ı ziyaret eden Vali Akmeşe, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Yapılan yatırımlar ve kamu hizmetleri hakkında bilgi alan Vali Akmeşe, yerinde incelemelerde bulundu. Kurum ziyaretlerinin ardından ilçe esnafını ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Akmeşe, vatandaşların talep ve beklentilerini dinledi. Program kapsamında ilçede hizmet veren taziye evini de ziyaret eden Akmeşe, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Akmeşe'ye ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Soner Divli'nin yanı sıra Altunhisar Kaymakamı Abdulhamit Bağış ve Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun eşlik etti. - NİĞDE