Niğde Valisi, Kurban Bayramı'nda emniyet ve jandarma personellerini ziyaret etti

Yerel

Niğde Valisi Cahit Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla uygulama noktasında görev yapan emniyet ve jandarma personelleri ile seyahat eden vatandaşların bayramını kutladı.

Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar ile birlikte Niğde - Kayseri kara yolunda bulunan uygulama noktasını ziyaret etti. Ekipler tarafından durdurulan araçlarda bulunanların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Vali Çelik, sürücülere şeker ikram ederek trafikte uyulması gereken kurallar konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Durdurulan araçlardaki çocuklara araçta trafik kuralı ihlal edildiğinde çalarak ailelerini uyarmaları için kırmızı düdük hediye eden Vali Cahit Çelik, sürücüleri emniyet kemeri takma ve aşırı hız yapmama konusunda uyardı. - NİĞDE