Niğde Valisi ve eşi Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi ve çocuk evlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Yerel

Niğde Valisi ve eşi Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi ve çocuk evlerini ziyaret etti

Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi ve huzurevini ziyaret etti. Vali Çelik ve eşi, yaşlılarla sohbet ederek bayramlarını kutladı ve çocuklarla vakit geçirdi.

17.06.2024 11:01
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Niğde Valisi Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, Kurban Bayramı dolayısıyla Çocuk Evleri Sitesi ve huzurevini ziyaret etti.

Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile bir araya gelen Vali Çelik ve eşi Nermin Çelik, yaşlılarla tek tek sohbet ederek bayramlarını kutladı. Huzurevi ziyaretinin ardından Çocuk Evleri Sitesi'ne geçen Vali Çelik ve eşi, burada kalan çocuklarla vakit geçirdi, bayramlarını tebrik etti.

Yapılan ziyaretlerde Vali Çelik'e Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Küçüktuna, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde İl Jandarma Alay Komutanı Albay Gürol Okyar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal eşlik etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Niğde Valisi ve eşi Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi ve çocuk evlerini ziyaret etti - Son Dakika

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